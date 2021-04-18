На ПУМБ вчора писало "немає зв'язку із сервером" але за годину минулося.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 кві, 2021 14:09
Додано: Нед 18 кві, 2021 20:51
давно известно что вельможи установили для Людей неподъёмные, а главное НЕСПРАВЕДЛИВЫЕ, АНТИСОЦИАЛЬНЫЕ, и ЭКОНОМИЧЕСКИ НЕОБОСНОВАННЫЕ тарифы на коммунуслуги. И грубо говоря превратив их в дополнительный побор с Граждан Украины. Но почемуто не хотят называть это побором.
И понятно что здравомыслящие люди или не платят по этим отфонарным тарифам или платят столько сколько считают справедливым.
А те данные которые Вам предоставляют так называемые "поставщики" это посути не долги, а их хотелки. Вернее хотелки вельмож и олигархов.
Поэтому озвучивать такие суммы и спрашивать про желания их заплатить это крайне плохая манера. А тем более озвучивать такое пожилым людям
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