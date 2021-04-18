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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8862886388648865 Додано: Нед 18 кві, 2021 14:09 kreuz написав: sens написав: Сегодня по шаблонам крутит ошибку - на пумб и конкорд никак Сегодня по шаблонам крутит ошибку - на пумб и конкорд никак

Вчора увечері працювало на Конкорд... Вчора увечері працювало на Конкорд...

На ПУМБ вчора писало "немає зв'язку із сервером" але за годину минулося. На ПУМБ вчора писало "немає зв'язку із сервером" але за годину минулося. KVV Повідомлень: 756 З нами з: 29.11.18 Подякував: 34 раз. Подякували: 87 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 кві, 2021 17:36 Отправлял сегодня утром на ПУМБ, все прошло за минуту. Искатель Повідомлень: 4743 З нами з: 22.02.16 Подякував: 725 раз. Подякували: 3046 раз. Профіль 4 6 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 кві, 2021 20:51 ПриватБанк написав: valya написав: ПриватБанк

На днях теща (під 80 років) у відділенні отримувала пенсію. На додачу операціоністка повідомила про борг за комунальні послуги аж у 37тис.грн. і бажання його погасити. Тещі поплохело, повідомила що діти справно оплачують, почула - нехай перевіряють. Нажаль немаю можливості прийти у відділення і цій операціоністці відкрутити язика та натягнути очі на одне місце. Прошу Вашоі допомоги у покаранні та не допущенні подібного. На днях теща (під 80 років) у відділенні отримувала пенсію. На додачу операціоністка повідомила про борг за комунальні послуги аж у 37тис.грн. і бажання його погасити. Тещі поплохело, повідомила що діти справно оплачують, почула - нехай перевіряють. Нажаль немаю можливості прийти у відділення і цій операціоністці відкрутити язика та натягнути очі на одне місце.



Ми зацікавлені в тому, щоб навчити клієнтів проводити більшість операцій без відвідування відділення, через віддалені сервіси - Приват24, мобільні додатки під різні послуги тощо.

Якщо раніше клієнт намагався створити платіж, або перевірити інформацію про заборгованість, шаблон зберігається в особистому кабінеті. Більшість підприємств надають актуальні дані по заборгованості в Приват24, які так само з легкістю можливо уточнити у підприємства одержувача. Менеджер залюбки навчить, як провести операцію самостійно, або ж завжди можна відмовитись, якщо в цьому немає необхідності. Ми зацікавлені в тому, щоб навчити клієнтів проводити більшість операцій без відвідування відділення, через віддалені сервіси - Приват24, мобільні додатки під різні послуги тощо.Якщо раніше клієнт намагався створити платіж, або перевірити інформацію про заборгованість, шаблон зберігається в особистому кабінеті. Більшість підприємств надають актуальні дані по заборгованості в Приват24, які так само з легкістю можливо уточнити у підприємства одержувача. Менеджер залюбки навчить, як провести операцію самостійно, або ж завжди можна відмовитись, якщо в цьому немає необхідності.



давно известно что вельможи установили для Людей неподъёмные, а главное НЕСПРАВЕДЛИВЫЕ, АНТИСОЦИАЛЬНЫЕ, и ЭКОНОМИЧЕСКИ НЕОБОСНОВАННЫЕ тарифы на коммунуслуги. И грубо говоря превратив их в дополнительный побор с Граждан Украины. Но почемуто не хотят называть это побором.

И понятно что здравомыслящие люди или не платят по этим отфонарным тарифам или платят столько сколько считают справедливым.

А те данные которые Вам предоставляют так называемые "поставщики" это посути не долги, а их хотелки. Вернее хотелки вельмож и олигархов.

Поэтому озвучивать такие суммы и спрашивать про желания их заплатить это крайне плохая манера. А тем более озвучивать такое пожилым людям давно известно что вельможи установили для Людей неподъёмные, а главное НЕСПРАВЕДЛИВЫЕ, АНТИСОЦИАЛЬНЫЕ, и ЭКОНОМИЧЕСКИ НЕОБОСНОВАННЫЕ тарифы на коммунуслуги. И грубо говоря превратив их в дополнительный побор с Граждан Украины. Но почемуто не хотят называть это побором.И понятно что здравомыслящие люди или не платят по этим отфонарным тарифам или платят столько сколько считают справедливым.А те данные которые Вам предоставляют так называемые "поставщики" это посути не долги, а их хотелки. Вернее хотелки вельмож и олигархов.Поэтому озвучивать такие суммы и спрашивать про желания их заплатить это крайне плохая манера. А тем более озвучивать такое пожилым людям uaprofi

Повідомлень: 4675 З нами з: 21.04.11 Подякував: 663 раз. Подякували: 444 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<1 ... 8862886388648865 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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