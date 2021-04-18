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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8862886388648865 Додано: Нед 18 кві, 2021 14:09 kreuz написав: sens написав: Сегодня по шаблонам крутит ошибку - на пумб и конкорд никак Сегодня по шаблонам крутит ошибку - на пумб и конкорд никак

Вчора увечері працювало на Конкорд... Вчора увечері працювало на Конкорд...

На ПУМБ вчора писало "немає зв'язку із сервером" але за годину минулося. На ПУМБ вчора писало "немає зв'язку із сервером" але за годину минулося. KVV Повідомлень: 756 З нами з: 29.11.18 Подякував: 34 раз. Подякували: 87 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 кві, 2021 17:36 Отправлял сегодня утром на ПУМБ, все прошло за минуту. Искатель Повідомлень: 4743 З нами з: 22.02.16 Подякував: 725 раз. Подякували: 3046 раз. Профіль 4 6 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 кві, 2021 20:51 ПриватБанк написав: valya написав: ПриватБанк

На днях теща (під 80 років) у відділенні отримувала пенсію. На додачу операціоністка повідомила про борг за комунальні послуги аж у 37тис.грн. і бажання його погасити. Тещі поплохело, повідомила що діти справно оплачують, почула - нехай перевіряють. Нажаль немаю можливості прийти у відділення і цій операціоністці відкрутити язика та натягнути очі на одне місце. Прошу Вашоі допомоги у покаранні та не допущенні подібного. На днях теща (під 80 років) у відділенні отримувала пенсію. На додачу операціоністка повідомила про борг за комунальні послуги аж у 37тис.грн. і бажання його погасити. Тещі поплохело, повідомила що діти справно оплачують, почула - нехай перевіряють. Нажаль немаю можливості прийти у відділення і цій операціоністці відкрутити язика та натягнути очі на одне місце.



Ми зацікавлені в тому, щоб навчити клієнтів проводити більшість операцій без відвідування відділення, через віддалені сервіси - Приват24, мобільні додатки під різні послуги тощо.

Якщо раніше клієнт намагався створити платіж, або перевірити інформацію про заборгованість, шаблон зберігається в особистому кабінеті. Більшість підприємств надають актуальні дані по заборгованості в Приват24, які так само з легкістю можливо уточнити у підприємства одержувача. Менеджер залюбки навчить, як провести операцію самостійно, або ж завжди можна відмовитись, якщо в цьому немає необхідності. Ми зацікавлені в тому, щоб навчити клієнтів проводити більшість операцій без відвідування відділення, через віддалені сервіси - Приват24, мобільні додатки під різні послуги тощо.Якщо раніше клієнт намагався створити платіж, або перевірити інформацію про заборгованість, шаблон зберігається в особистому кабінеті. Більшість підприємств надають актуальні дані по заборгованості в Приват24, які так само з легкістю можливо уточнити у підприємства одержувача. Менеджер залюбки навчить, як провести операцію самостійно, або ж завжди можна відмовитись, якщо в цьому немає необхідності.



давно известно что вельможи установили для Людей неподъёмные, а главное НЕСПРАВЕДЛИВЫЕ, АНТИСОЦИАЛЬНЫЕ, и ЭКОНОМИЧЕСКИ НЕОБОСНОВАННЫЕ тарифы на коммунуслуги. И грубо говоря превратив их в дополнительный побор с Граждан Украины. Но почемуто не хотят называть это побором.

И понятно что здравомыслящие люди или не платят по этим отфонарным тарифам или платят столько сколько считают справедливым.

А те данные которые Вам предоставляют так называемые "поставщики" это посути не долги, а их хотелки. Вернее хотелки вельмож и олигархов.

Поэтому озвучивать такие суммы и спрашивать про желания их заплатить это крайне плохая манера. А тем более озвучивать такое пожилым людям давно известно что вельможи установили для Людей неподъёмные, а главное НЕСПРАВЕДЛИВЫЕ, АНТИСОЦИАЛЬНЫЕ, и ЭКОНОМИЧЕСКИ НЕОБОСНОВАННЫЕ тарифы на коммунуслуги. И грубо говоря превратив их в дополнительный побор с Граждан Украины. Но почемуто не хотят называть это побором.И понятно что здравомыслящие люди или не платят по этим отфонарным тарифам или платят столько сколько считают справедливым.А те данные которые Вам предоставляют так называемые "поставщики" это посути не долги, а их хотелки. Вернее хотелки вельмож и олигархов.Поэтому озвучивать такие суммы и спрашивать про желания их заплатить это крайне плохая манера. А тем более озвучивать такое пожилым людям uaprofi

Повідомлень: 4675 З нами з: 21.04.11 Подякував: 663 раз. Подякували: 444 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 кві, 2021 00:26 Ferlakur написав: Карамболь написав: Кстати приват не обновляет информацию по задолженности от поставщиков услуг, если услуги поставщикам были оплачены сторонними сервисами... Кстати приват не обновляет информацию по задолженности от поставщиков услуг, если услуги поставщикам были оплачены сторонними сервисами...

Обновляет. Обновляет.

Не надо утверждать то, чего нет... в прошлом месяце не платил коммуналь через приват(платил сторонним сервисом), а цифры задолженностей на сегодня в привате светятся на том же уровне, что и месяц назад, хотя в кабинах поставщиков услуг всё чики-пики - долга нет... Не надо утверждать то, чего нет... в прошлом месяце не платил коммуналь через приват(платил сторонним сервисом), а цифры задолженностей на сегодня в привате светятся на том же уровне, что и месяц назад, хотя в кабинах поставщиков услуг всё чики-пики - долга нет... Карамболь Повідомлень: 620 З нами з: 12.12.12 Подякував: 10 раз. Подякували: 34 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 кві, 2021 06:02 Карамболь написав: Ferlakur написав: Карамболь написав: Кстати приват не обновляет информацию по задолженности от поставщиков услуг, если услуги поставщикам были оплачены сторонними сервисами... Кстати приват не обновляет информацию по задолженности от поставщиков услуг, если услуги поставщикам были оплачены сторонними сервисами...

Обновляет. Обновляет.

Не надо утверждать то, чего нет... в прошлом месяце не платил коммуналь через приват(платил сторонним сервисом), а цифры задолженностей на сегодня в привате светятся на том же уровне, что и месяц назад, хотя в кабинах поставщиков услуг всё чики-пики - долга нет... Не надо утверждать то, чего нет... в прошлом месяце не платил коммуналь через приват(платил сторонним сервисом), а цифры задолженностей на сегодня в привате светятся на том же уровне, что и месяц назад, хотя в кабинах поставщиков услуг всё чики-пики - долга нет...

Плачу всю коммуналку кроме одной услуги сторонними сервисами, всё прекрасно обновляется в привате. Плачу всю коммуналку кроме одной услуги сторонними сервисами, всё прекрасно обновляется в привате. Ferlakur Повідомлень: 3878 З нами з: 14.10.08 Подякував: 227 раз. Подякували: 200 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 кві, 2021 06:37 Re: Приватбанк Карамболь написав: Не надо утверждать то, чего нет... в прошлом месяце не платил коммуналь через приват(платил сторонним сервисом), а цифры задолженностей на сегодня в привате светятся на том же уровне, что и месяц назад, хотя в кабинах поставщиков услуг всё чики-пики - долга нет... Не надо утверждать то, чего нет... в прошлом месяце не платил коммуналь через приват(платил сторонним сервисом), а цифры задолженностей на сегодня в привате светятся на том же уровне, что и месяц назад, хотя в кабинах поставщиков услуг всё чики-пики - долга нет...

С тех пор, как Приват ввел комиссию за оплату коммунальных более полутора лет назад, плачу в основном не через Приват. Через что только не платил. Перепробовал несколько банков (Форвард, Юнекс, ПУМБ и Альфа в этом месяце), несколько платежных систем (Easypay, Portmone, Uplata) и сайты некоторых поставщиков (Ясно, газ). Ни разу не было проблем. Более того, я из Приват беру суммы для оплаты, потому что ПУМБ, которым сейчас в основном пользовался, похоже, обновляет только счет за электроэнергию и то не так оперативно, как Приват. На этом основании я и утверждаю, что Приват обновляет данные независимо от того, через кого платить. Возможно, в Вашем случае причина кроется в чем-то другом. С тех пор, как Приват ввел комиссию за оплату коммунальных более полутора лет назад, плачу в основном не через Приват. Через что только не платил. Перепробовал несколько банков (Форвард, Юнекс, ПУМБ и Альфа в этом месяце), несколько платежных систем (Easypay, Portmone, Uplata) и сайты некоторых поставщиков (Ясно, газ). Ни разу не было проблем. Более того, я из Приват беру суммы для оплаты, потому что ПУМБ, которым сейчас в основном пользовался, похоже, обновляет только счет за электроэнергию и то не так оперативно, как Приват. На этом основании я и утверждаю, что Приват обновляет данные независимо от того, через кого платить. Возможно, в Вашем случае причина кроется в чем-то другом. ingtrans

Повідомлень: 2683 З нами з: 31.07.19 Подякував: 72 раз. Подякували: 351 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 кві, 2021 10:19 Re: Приватбанк Відправив на "ПУМБ" - ніяких проблем AleksD

Повідомлень: 118 З нами з: 03.05.19 Подякував: 90 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 кві, 2021 10:25 ПриватБанк написав: valya написав: ПриватБанк

На днях теща (під 80 років) у відділенні отримувала пенсію. На додачу операціоністка повідомила про борг за комунальні послуги аж у 37тис.грн. і бажання його погасити. Тещі поплохело, повідомила що діти справно оплачують, почула - нехай перевіряють. Нажаль немаю можливості прийти у відділення і цій операціоністці відкрутити язика та натягнути очі на одне місце. Прошу Вашоі допомоги у покаранні та не допущенні подібного. На днях теща (під 80 років) у відділенні отримувала пенсію. На додачу операціоністка повідомила про борг за комунальні послуги аж у 37тис.грн. і бажання його погасити. Тещі поплохело, повідомила що діти справно оплачують, почула - нехай перевіряють. Нажаль немаю можливості прийти у відділення і цій операціоністці відкрутити язика та натягнути очі на одне місце. Прошу Вашоі допомоги у покаранні та не допущенні подібного.



Ми зацікавлені в тому, щоб навчити клієнтів проводити більшість операцій без відвідування відділення, через віддалені сервіси - Приват24, мобільні додатки під різні послуги тощо.

Якщо раніше клієнт намагався створити платіж, або перевірити інформацію про заборгованість, шаблон зберігається в особистому кабінеті. Більшість підприємств надають актуальні дані по заборгованості в Приват24, які так само з легкістю можливо уточнити у підприємства одержувача. Менеджер залюбки навчить, як провести операцію самостійно, або ж завжди можна відмовитись, якщо в цьому немає необхідності. Ми зацікавлені в тому, щоб навчити клієнтів проводити більшість операцій без відвідування відділення, через віддалені сервіси - Приват24, мобільні додатки під різні послуги тощо.Якщо раніше клієнт намагався створити платіж, або перевірити інформацію про заборгованість, шаблон зберігається в особистому кабінеті. Більшість підприємств надають актуальні дані по заборгованості в Приват24, які так само з легкістю можливо уточнити у підприємства одержувача. Менеджер залюбки навчить, як провести операцію самостійно, або ж завжди можна відмовитись, якщо в цьому немає необхідності.

Это какойто треш. Писателю хотя бы надо было поинтересоваться про инцидент - кто, где когда и ...разберемся, заинтересованы о улучшении услуг и т.д.

Ясно было сказано - 80 лет, дети платят. У поставщиков задолженности нет, в привате нет, субсидю платят. А тут про сервисы, додатки, платежи. Видимо писатель достоин тоже что и кассир, разбирайтесь с ним сами. А вот с кассиром и нач.отделения как появится возможность - разберусь. Хоть бы подумали, что это может быть мошейничество со стороны кассира! Дбл блд Это какойто треш. Писателю хотя бы надо было поинтересоваться про инцидент - кто, где когда и ...разберемся, заинтересованы о улучшении услуг и т.д.Ясно было сказано - 80 лет, дети платят. У поставщиков задолженности нет, в привате нет, субсидю платят. А тут про сервисы, додатки, платежи. Видимо писатель достоин тоже что и кассир, разбирайтесь с ним сами. А вот с кассиром и нач.отделения как появится возможность - разберусь. Хоть бы подумали, что это может быть мошейничество со стороны кассира! Дбл блд valya

Повідомлень: 1476 З нами з: 31.10.12 Подякував: 411 раз. Подякували: 96 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 8862886388648865 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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