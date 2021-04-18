RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8862886388648865
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 14:09

  kreuz написав:
  sens написав:Сегодня по шаблонам крутит ошибку - на пумб и конкорд никак

Вчора увечері працювало на Конкорд...

На ПУМБ вчора писало "немає зв'язку із сервером" але за годину минулося.
KVV
 
Повідомлень: 756
З нами з: 29.11.18
Подякував: 34 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 17:36

Отправлял сегодня утром на ПУМБ, все прошло за минуту.
Искатель
 
Повідомлень: 4743
З нами з: 22.02.16
Подякував: 725 раз.
Подякували: 3046 раз.
 
Профіль
4
6
1
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 20:51

  ПриватБанк написав:
  valya написав:ПриватБанк
На днях теща (під 80 років) у відділенні отримувала пенсію. На додачу операціоністка повідомила про борг за комунальні послуги аж у 37тис.грн. і бажання його погасити. Тещі поплохело, повідомила що діти справно оплачують, почула - нехай перевіряють. Нажаль немаю можливості прийти у відділення і цій операціоністці відкрутити язика та натягнути очі на одне місце. Прошу Вашоі допомоги у покаранні та не допущенні подібного.


Ми зацікавлені в тому, щоб навчити клієнтів проводити більшість операцій без відвідування відділення, через віддалені сервіси - Приват24, мобільні додатки під різні послуги тощо.
Якщо раніше клієнт намагався створити платіж, або перевірити інформацію про заборгованість, шаблон зберігається в особистому кабінеті. Більшість підприємств надають актуальні дані по заборгованості в Приват24, які так само з легкістю можливо уточнити у підприємства одержувача. Менеджер залюбки навчить, як провести операцію самостійно, або ж завжди можна відмовитись, якщо в цьому немає необхідності.


давно известно что вельможи установили для Людей неподъёмные, а главное НЕСПРАВЕДЛИВЫЕ, АНТИСОЦИАЛЬНЫЕ, и ЭКОНОМИЧЕСКИ НЕОБОСНОВАННЫЕ тарифы на коммунуслуги. И грубо говоря превратив их в дополнительный побор с Граждан Украины. Но почемуто не хотят называть это побором.
И понятно что здравомыслящие люди или не платят по этим отфонарным тарифам или платят столько сколько считают справедливым.
А те данные которые Вам предоставляют так называемые "поставщики" это посути не долги, а их хотелки. Вернее хотелки вельмож и олигархов.
Поэтому озвучивать такие суммы и спрашивать про желания их заплатить это крайне плохая манера. А тем более озвучивать такое пожилым людям :twisted:
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4675
З нами з: 21.04.11
Подякував: 663 раз.
Подякували: 444 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 00:26

  Ferlakur написав:
  Карамболь написав: Кстати приват не обновляет информацию по задолженности от поставщиков услуг, если услуги поставщикам были оплачены сторонними сервисами...

Обновляет.

Не надо утверждать то, чего нет... в прошлом месяце не платил коммуналь через приват(платил сторонним сервисом), а цифры задолженностей на сегодня в привате светятся на том же уровне, что и месяц назад, хотя в кабинах поставщиков услуг всё чики-пики - долга нет...
Карамболь
 
Повідомлень: 620
З нами з: 12.12.12
Подякував: 10 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 06:02

  Карамболь написав:
  Ferlakur написав:
  Карамболь написав: Кстати приват не обновляет информацию по задолженности от поставщиков услуг, если услуги поставщикам были оплачены сторонними сервисами...

Обновляет.

Не надо утверждать то, чего нет... в прошлом месяце не платил коммуналь через приват(платил сторонним сервисом), а цифры задолженностей на сегодня в привате светятся на том же уровне, что и месяц назад, хотя в кабинах поставщиков услуг всё чики-пики - долга нет...

Плачу всю коммуналку кроме одной услуги сторонними сервисами, всё прекрасно обновляется в привате.
Ferlakur
 
Повідомлень: 3878
З нами з: 14.10.08
Подякував: 227 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 06:37

Re: Приватбанк

  Карамболь написав:Не надо утверждать то, чего нет... в прошлом месяце не платил коммуналь через приват(платил сторонним сервисом), а цифры задолженностей на сегодня в привате светятся на том же уровне, что и месяц назад, хотя в кабинах поставщиков услуг всё чики-пики - долга нет...

С тех пор, как Приват ввел комиссию за оплату коммунальных более полутора лет назад, плачу в основном не через Приват. Через что только не платил. Перепробовал несколько банков (Форвард, Юнекс, ПУМБ и Альфа в этом месяце), несколько платежных систем (Easypay, Portmone, Uplata) и сайты некоторых поставщиков (Ясно, газ). Ни разу не было проблем. Более того, я из Приват беру суммы для оплаты, потому что ПУМБ, которым сейчас в основном пользовался, похоже, обновляет только счет за электроэнергию и то не так оперативно, как Приват. На этом основании я и утверждаю, что Приват обновляет данные независимо от того, через кого платить. Возможно, в Вашем случае причина кроется в чем-то другом.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2683
З нами з: 31.07.19
Подякував: 72 раз.
Подякували: 351 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 10:19

Re: Приватбанк

Відправив на "ПУМБ" - ніяких проблем
AleksD
Аватар користувача
 
Повідомлень: 118
З нами з: 03.05.19
Подякував: 90 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 10:25

  ПриватБанк написав:
  valya написав:ПриватБанк
На днях теща (під 80 років) у відділенні отримувала пенсію. На додачу операціоністка повідомила про борг за комунальні послуги аж у 37тис.грн. і бажання його погасити. Тещі поплохело, повідомила що діти справно оплачують, почула - нехай перевіряють. Нажаль немаю можливості прийти у відділення і цій операціоністці відкрутити язика та натягнути очі на одне місце. Прошу Вашоі допомоги у покаранні та не допущенні подібного.


Ми зацікавлені в тому, щоб навчити клієнтів проводити більшість операцій без відвідування відділення, через віддалені сервіси - Приват24, мобільні додатки під різні послуги тощо.
Якщо раніше клієнт намагався створити платіж, або перевірити інформацію про заборгованість, шаблон зберігається в особистому кабінеті. Більшість підприємств надають актуальні дані по заборгованості в Приват24, які так само з легкістю можливо уточнити у підприємства одержувача. Менеджер залюбки навчить, як провести операцію самостійно, або ж завжди можна відмовитись, якщо в цьому немає необхідності.

Это какойто треш. Писателю хотя бы надо было поинтересоваться про инцидент - кто, где когда и ...разберемся, заинтересованы о улучшении услуг и т.д.
Ясно было сказано - 80 лет, дети платят. У поставщиков задолженности нет, в привате нет, субсидю платят. А тут про сервисы, додатки, платежи. Видимо писатель достоин тоже что и кассир, разбирайтесь с ним сами. А вот с кассиром и нач.отделения как появится возможность - разберусь. Хоть бы подумали, что это может быть мошейничество со стороны кассира! Дбл блд
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1476
З нами з: 31.10.12
Подякував: 411 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8862886388648865
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Aktus, Alfa_Bank, MASolomko, root, sonechko, Spring, valya, Кочевник і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (94527)
19.04.2021 11:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.