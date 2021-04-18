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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 кві, 2021 14:09
kreuz написав: sens написав:
Сегодня по шаблонам крутит ошибку - на пумб и конкорд никак
Вчора увечері працювало на Конкорд...
На ПУМБ вчора писало "немає зв'язку із сервером" але за годину минулося.
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Додано: Нед 18 кві, 2021 17:36
Отправлял сегодня утром на ПУМБ, все прошло за минуту.
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Додано: Нед 18 кві, 2021 20:51
ПриватБанк написав: valya написав:ПриватБанк
На днях теща (під 80 років) у відділенні отримувала пенсію. На додачу операціоністка повідомила про борг за комунальні послуги аж у 37тис.грн. і бажання його погасити. Тещі поплохело, повідомила що діти справно оплачують, почула - нехай перевіряють. Нажаль немаю можливості прийти у відділення і цій операціоністці відкрутити язика та натягнути очі на одне місце. Прошу Вашоі допомоги у покаранні та не допущенні подібного.
Ми зацікавлені в тому, щоб навчити клієнтів проводити більшість операцій без відвідування відділення, через віддалені сервіси - Приват24, мобільні додатки під різні послуги тощо.
Якщо раніше клієнт намагався створити платіж, або перевірити інформацію про заборгованість, шаблон зберігається в особистому кабінеті. Більшість підприємств надають актуальні дані по заборгованості в Приват24, які так само з легкістю можливо уточнити у підприємства одержувача. Менеджер залюбки навчить, як провести операцію самостійно, або ж завжди можна відмовитись, якщо в цьому немає необхідності.
давно известно что вельможи установили для Людей неподъёмные, а главное НЕСПРАВЕДЛИВЫЕ, АНТИСОЦИАЛЬНЫЕ, и ЭКОНОМИЧЕСКИ НЕОБОСНОВАННЫЕ тарифы на коммунуслуги. И грубо говоря превратив их в дополнительный побор с Граждан Украины. Но почемуто не хотят называть это побором.
И понятно что здравомыслящие люди или не платят по этим отфонарным тарифам или платят столько сколько считают справедливым.
А те данные которые Вам предоставляют так называемые "поставщики" это посути не долги, а их хотелки. Вернее хотелки вельмож и олигархов.
Поэтому озвучивать такие суммы и спрашивать про желания их заплатить это крайне плохая манера. А тем более озвучивать такое пожилым людям
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Додано: Пон 19 кві, 2021 00:26
Ferlakur написав: Карамболь написав:
Кстати приват не обновляет информацию по задолженности от поставщиков услуг, если услуги поставщикам были оплачены сторонними сервисами...
Обновляет.
Не надо утверждать то, чего нет... в прошлом месяце не платил коммуналь через приват(платил сторонним сервисом), а цифры задолженностей на сегодня в привате светятся на том же уровне, что и месяц назад, хотя в кабинах поставщиков услуг всё чики-пики - долга нет...
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Додано: Пон 19 кві, 2021 06:02
Карамболь написав: Ferlakur написав: Карамболь написав:
Кстати приват не обновляет информацию по задолженности от поставщиков услуг, если услуги поставщикам были оплачены сторонними сервисами...
Обновляет.
Не надо утверждать то, чего нет... в прошлом месяце не платил коммуналь через приват(платил сторонним сервисом), а цифры задолженностей на сегодня в привате светятся на том же уровне, что и месяц назад, хотя в кабинах поставщиков услуг всё чики-пики - долга нет...
Плачу всю коммуналку кроме одной услуги сторонними сервисами, всё прекрасно обновляется в привате.
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Додано: Пон 19 кві, 2021 06:37
Карамболь написав:
Не надо утверждать то, чего нет... в прошлом месяце не платил коммуналь через приват(платил сторонним сервисом), а цифры задолженностей на сегодня в привате светятся на том же уровне, что и месяц назад, хотя в кабинах поставщиков услуг всё чики-пики - долга нет...
С тех пор, как Приват ввел комиссию за оплату коммунальных более полутора лет назад, плачу в основном не через Приват. Через что только не платил. Перепробовал несколько банков (Форвард, Юнекс, ПУМБ и Альфа в этом месяце), несколько платежных систем (Easypay, Portmone, Uplata) и сайты некоторых поставщиков (Ясно, газ). Ни разу не было проблем. Более того, я из Приват беру суммы для оплаты, потому что ПУМБ, которым сейчас в основном пользовался, похоже, обновляет только счет за электроэнергию и то не так оперативно, как Приват. На этом основании я и утверждаю, что Приват обновляет данные независимо от того, через кого платить. Возможно, в Вашем случае причина кроется в чем-то другом.
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Додано: Пон 19 кві, 2021 10:19
Відправив на "ПУМБ" - ніяких проблем
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Додано: Пон 19 кві, 2021 10:25
ПриватБанк написав: valya написав:ПриватБанк
На днях теща (під 80 років) у відділенні отримувала пенсію. На додачу операціоністка повідомила про борг за комунальні послуги аж у 37тис.грн. і бажання його погасити. Тещі поплохело, повідомила що діти справно оплачують, почула - нехай перевіряють. Нажаль немаю можливості прийти у відділення і цій операціоністці відкрутити язика та натягнути очі на одне місце. Прошу Вашоі допомоги у покаранні та не допущенні подібного.
Ми зацікавлені в тому, щоб навчити клієнтів проводити більшість операцій без відвідування відділення, через віддалені сервіси - Приват24, мобільні додатки під різні послуги тощо.
Якщо раніше клієнт намагався створити платіж, або перевірити інформацію про заборгованість, шаблон зберігається в особистому кабінеті. Більшість підприємств надають актуальні дані по заборгованості в Приват24, які так само з легкістю можливо уточнити у підприємства одержувача. Менеджер залюбки навчить, як провести операцію самостійно, або ж завжди можна відмовитись, якщо в цьому немає необхідності.
Это какойто треш. Писателю хотя бы надо было поинтересоваться про инцидент - кто, где когда и ...разберемся, заинтересованы о улучшении услуг и т.д.
Ясно было сказано - 80 лет, дети платят. У поставщиков задолженности нет, в привате нет, субсидю платят. А тут про сервисы, додатки, платежи. Видимо писатель достоин тоже что и кассир, разбирайтесь с ним сами. А вот с кассиром и нач.отделения как появится возможность - разберусь. Хоть бы подумали, что это может быть мошейничество со стороны кассира! Дбл блд
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Додано: Пон 19 кві, 2021 12:01
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Додано: Пон 19 кві, 2021 12:23
AleksD написав:
Відправив на "ПУМБ" - ніяких проблем
Теж перевірив - дійшли за 1 хв.
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