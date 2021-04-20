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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8863886488658866
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 21:07

Re: Приватбанк

  ingtrans написав:На этом основании я и утверждаю, что Приват обновляет данные независимо от того, через кого платить.


Єто називается оплата по присланним задолженностям. люди на местах делают вигрузку или Приват сам лезет к ним и цапает данние по всем лицевим счетам.
Штука интересная - вводишь ЛЮБОЙ адрес и смотришь, насколько по єтому адресу исполнительний плательщик. Все как Bellingcat , только на свою руку.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 11:47

Re: Приватбанк

подскажите в чем может быть проблема или дайте ссылку на тему
https://next.privat24.ua/payments
Бракует платежи Статус забраковано , не являюсь клиентом приват банка плачу с карты укрсиббанка
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 12:25

  yama написав:подскажите в чем может быть проблема или дайте ссылку на тему
https://next.privat24.ua/payments
Бракует платежи Статус забраковано , не являюсь клиентом приват банка плачу с карты укрсиббанка

Через підтримку Liqpay треба додати картку в білий список. Шукайте, в темі йшлося про це кілька разів точно.
kreuz
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 12:28

  yama написав:подскажите в чем может быть проблема или дайте ссылку на тему
https://next.privat24.ua/payments
Бракует платежи Статус забраковано , не являюсь клиентом приват банка плачу с карты укрсиббанка

1. 3D-сек включен?
2. После нескольких попыток ликпей может занести карту в стоп-список.
Пишите им в чатик на странице https://www.liqpay.ua/ru
Скажите маску карты и детали платежа - они отметят как "подтвержденный", и дальше должно быть ок
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 13:22

Re: Приватбанк

спасибо , разобрался - я лопух, не включил в Укрсиббанке смс оповещения ( старинфо)
yama
 
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