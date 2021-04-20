ingtrans написав:На этом основании я и утверждаю, что Приват обновляет данные независимо от того, через кого платить.
Єто називается оплата по присланним задолженностям. люди на местах делают вигрузку или Приват сам лезет к ним и цапает данние по всем лицевим счетам. Штука интересная - вводишь ЛЮБОЙ адрес и смотришь, насколько по єтому адресу исполнительний плательщик. Все как Bellingcat , только на свою руку.
yama написав:подскажите в чем может быть проблема или дайте ссылку на тему https://next.privat24.ua/payments Бракует платежи Статус забраковано , не являюсь клиентом приват банка плачу с карты укрсиббанка
Через підтримку Liqpay треба додати картку в білий список. Шукайте, в темі йшлося про це кілька разів точно.
yama написав:подскажите в чем может быть проблема или дайте ссылку на тему https://next.privat24.ua/payments Бракует платежи Статус забраковано , не являюсь клиентом приват банка плачу с карты укрсиббанка
1. 3D-сек включен? 2. После нескольких попыток ликпей может занести карту в стоп-список. Пишите им в чатик на странице https://www.liqpay.ua/ru Скажите маску карты и детали платежа - они отметят как "подтвержденный", и дальше должно быть ок