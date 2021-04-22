ingtrans написав:На этом основании я и утверждаю, что Приват обновляет данные независимо от того, через кого платить.
Єто називается оплата по присланним задолженностям. люди на местах делают вигрузку или Приват сам лезет к ним и цапает данние по всем лицевим счетам. Штука интересная - вводишь ЛЮБОЙ адрес и смотришь, насколько по єтому адресу исполнительний плательщик. Все как Bellingcat , только на свою руку.
yama написав:подскажите в чем может быть проблема или дайте ссылку на тему https://next.privat24.ua/payments Бракует платежи Статус забраковано , не являюсь клиентом приват банка плачу с карты укрсиббанка
Через підтримку Liqpay треба додати картку в білий список. Шукайте, в темі йшлося про це кілька разів точно.
yama написав:подскажите в чем может быть проблема или дайте ссылку на тему https://next.privat24.ua/payments Бракует платежи Статус забраковано , не являюсь клиентом приват банка плачу с карты укрсиббанка
1. 3D-сек включен? 2. После нескольких попыток ликпей может занести карту в стоп-список. Пишите им в чатик на странице https://www.liqpay.ua/ru Скажите маску карты и детали платежа - они отметят как "подтвержденный", и дальше должно быть ок
ПриватБанк, учора на електронну пошту help@pb.ua відправив два файли електронного звернення (один файл у форматі pdf, а інший те ж самий файл, на який накладений КЕП через портал "Дія"). Сьогодні читаю відповідь: "Звернення має бути підписано особистим підписом, або ЕЦП ПриватБанку, на жаль, немає можливості перевірки сторонніх підписів..." Це що за деградація?
Висновок. Банк не знає, що з 7 листопада 2020 року ЕЦП стали нечинні через ЗУ “Про електронні довірчі послуги”: замість ЕЦП використовується КЕП. Також мій файл із підписом не перевірили, оскільки я його підписав отриманним сертифікатом із ПриватБанку.
А ще згаяв час, оскільки це звернення передав у чат 5 квітня — зформували запит 30042969, який 12 квітня закрили й не надали ніякої відповіді. Чат те ж не може надати причину закриття і порадив відправити звернення повторно.