Наверное типа безграмотно так писать. В законодательстве глоссарий поменяли и теперь это квалифай.электрон.подпись или типа того
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:14
Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:16
Re: Приватбанк
Квесторе_поверніться, Ви не вмієте користуватися пошуком.
Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:28
Мабуть не вмію.
Там пишуть шо ЕЦП чинний...а вже після перевипуску його обізвуть КЕПом.
Додано: П'ят 23 кві, 2021 11:07
Re: Приватбанк
Повторно отправил электронное обращение (файл не менял), просто в письме написал так, хотели прочитать в банка — зарегистрировали.
Вывод. Мозги у сотрудников банка зачастую отсутствуют.
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