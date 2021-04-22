RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8864886588668867
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:14

  Квесторе_поверніться написав:
  MASolomko написав:що з 7 листопада 2020 року ЕЦП стали нечинні через ЗУ “Про електронні довірчі послуги”

Це чому ЕЦП нечинний?

Наверное типа безграмотно так писать. В законодательстве глоссарий поменяли и теперь это квалифай.электрон.подпись или типа того ;)
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6161
З нами з: 20.03.15
Подякував: 100 раз.
Подякували: 1594 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:16

Re: Приватбанк

Квесторе_поверніться, Ви не вмієте користуватися пошуком.
https://biz.ligazakon.net/analitycs/200 ... -dokumenti
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3210
З нами з: 08.03.18
Подякував: 383 раз.
Подякували: 538 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:28

  MASolomko написав:Квесторе_поверніться, Ви не вмієте користуватися пошуком.
https://biz.ligazakon.net/analitycs/200 ... -dokumenti

Мабуть не вмію.
Там пишуть шо ЕЦП чинний...а вже після перевипуску його обізвуть КЕПом.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37208
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1868 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 11:07

Re: Приватбанк

Повторно отправил электронное обращение (файл не менял), просто в письме написал так, хотели прочитать в банка — зарегистрировали.

Вывод. Мозги у сотрудников банка зачастую отсутствуют.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3210
З нами з: 08.03.18
Подякував: 383 раз.
Подякували: 538 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8864886588668867
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: arkavs, ingtrans, ramaz, Spring, valya, Кочевник і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.