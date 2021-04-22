Наверное типа безграмотно так писать. В законодательстве глоссарий поменяли и теперь это квалифай.электрон.подпись или типа того
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:14
Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:16
Re: Приватбанк
Квесторе_поверніться, Ви не вмієте користуватися пошуком.
Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:28
Мабуть не вмію.
Там пишуть шо ЕЦП чинний...а вже після перевипуску його обізвуть КЕПом.
Додано: П'ят 23 кві, 2021 11:07
Re: Приватбанк
Повторно отправил электронное обращение (файл не менял), просто в письме написал так, хотели прочитать в банка — зарегистрировали.
Вывод. Мозги у сотрудников банка зачастую отсутствуют.
Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:53
Щодо скасування дії ЕЦП з 7.11.2020
7.11.2018 набув чинності оновлений Закон «Про електронні довірчі послуги» від 05.10.2017 № 2155-VIII (далі по тексту - Закон). Він ввів поняття нового, більш захищеного електронного підпису - КЕП (кваліфікований електронний підпис) та скасував поняття ЕЦП.
Оскільки на той момент усі платники податків користувалися виключно ЕЦП, було вирішено організувати їх поступовий перехід на КЕП. Тому згідно із частиною 5 розділу VII Закону платники податків могли повноцінно використовувати ЕЦП протягом двох років з моменту набуття чинності нових норм. Таким чином вони отримали можливість спокійно замінити ЕЦП на КЕП у зручний для себе час.
Після 7.11.2018 більшість АЦСК [включая Приват] видавали платникам податків електронний підпис у вигляді КЕП.
Згідно з вимогами абз. 2 ч. 2 ст. 17 Закону, з 7.11.2020 зберігати КЕП на захищених носіях особистих ключів (токенах) зобов'язані наступні суб'єкти:
- представники органів державної влади;
- представники органів місцевого самоврядування;
- працівників державних установ, підприємств, організацій;
- нотаріуси;
- державні реєстратори та суб'єкти, що виконують їхні обов'язки згідно з уповноваженням держави.
Відповідно до абз.2 п.1 Постанови, з 7.11.2020 по 31.12.2021 приватний бізнес має право використовувати КЕП, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів. Тобто зберігати підпис на будь-якій флешці, жорсткому диску тощо.
З 1.1.2022 приватні суб'єкти господарювання зобов'язані використовувати КЕП виключно на захищених носіях особистих ключів (токенах).
Токен (його також називають апаратним ключем) - це флеш-накопичувач, що має унікальний інвентарний номер та затверджений Держслужбою спецзв'язку.
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P.S.
Т.е. с 1.1.2022 КЕП должен хранится исключительно на токенах (включая ФОП-ов).
А что до "пересічних" - ?
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