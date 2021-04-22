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  #<1 ... 8865886688678868>
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:14

  Квесторе_поверніться написав:
  MASolomko написав:що з 7 листопада 2020 року ЕЦП стали нечинні через ЗУ “Про електронні довірчі послуги”

Це чому ЕЦП нечинний?

Наверное типа безграмотно так писать. В законодательстве глоссарий поменяли и теперь это квалифай.электрон.подпись или типа того ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:16

Re: Приватбанк

Квесторе_поверніться, Ви не вмієте користуватися пошуком.
https://biz.ligazakon.net/analitycs/200 ... -dokumenti
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:28

  MASolomko написав:Квесторе_поверніться, Ви не вмієте користуватися пошуком.
https://biz.ligazakon.net/analitycs/200 ... -dokumenti

Мабуть не вмію.
Там пишуть шо ЕЦП чинний...а вже після перевипуску його обізвуть КЕПом.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 11:07

Re: Приватбанк

Повторно отправил электронное обращение (файл не менял), просто в письме написал так, хотели прочитать в банка — зарегистрировали.

Вывод. Мозги у сотрудников банка зачастую отсутствуют.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:53

Щодо скасування дії ЕЦП з 7.11.2020

7.11.2018 набув чинності оновлений Закон «Про електронні довірчі послуги» від 05.10.2017 № 2155-VIII (далі по тексту - Закон). Він ввів поняття нового, більш захищеного електронного підпису - КЕП (кваліфікований електронний підпис) та скасував поняття ЕЦП.

Оскільки на той момент усі платники податків користувалися виключно ЕЦП, було вирішено організувати їх поступовий перехід на КЕП. Тому згідно із частиною 5 розділу VII Закону платники податків могли повноцінно використовувати ЕЦП протягом двох років з моменту набуття чинності нових норм. Таким чином вони отримали можливість спокійно замінити ЕЦП на КЕП у зручний для себе час.

Після 7.11.2018 більшість АЦСК [включая Приват] видавали платникам податків електронний підпис у вигляді КЕП.
Згідно з вимогами абз. 2 ч. 2 ст. 17 Закону, з 7.11.2020 зберігати КЕП на захищених носіях особистих ключів (токенах) зобов'язані наступні суб'єкти:
- представники органів державної влади;
- представники органів місцевого самоврядування;
- працівників державних установ, підприємств, організацій;
- нотаріуси;
- державні реєстратори та суб'єкти, що виконують їхні обов'язки згідно з уповноваженням держави.

Відповідно до абз.2 п.1 Постанови, з 7.11.2020 по 31.12.2021 приватний бізнес має право використовувати КЕП, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів. Тобто зберігати підпис на будь-якій флешці, жорсткому диску тощо.

З 1.1.2022 приватні суб'єкти господарювання зобов'язані використовувати КЕП виключно на захищених носіях особистих ключів (токенах).

Токен (його також називають апаратним ключем) - це флеш-накопичувач, що має унікальний інвентарний номер та затверджений Держслужбою спецзв'язку.
---------------------------------------------------------------------------
P.S.
Т.е. с 1.1.2022 КЕП должен хранится исключительно на токенах (включая ФОП-ов).
А что до "пересічних" - ?
v-m-
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:57

  Golf_streem написав:
  ramzes4 написав:С 01.06. прекращается начисление процентов на остатки по всем картам (депозитное свойство).
Як у Европи.

У всіх банках?

У всіх банках?
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:01

  ramzes4 написав:С 01.06. прекращается начисление процентов на остатки по всем картам (депозитное свойство).
Як у Европи.


по пенсійних картах теж капут?
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:06

  greenozon написав:
  ramzes4 написав:С 01.06. прекращается начисление процентов на остатки по всем картам (депозитное свойство).
Як у Европи.


по пенсійних картах теж капут?

Звідки взагалі інфо?
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:49

Re: Приватбанк

  v-m- написав:А что до "пересічних" - ?

Зберігаю не на токенах.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 18:31

  Golf_streem написав:
  ramzes4 написав:С 01.06. прекращается начисление процентов на остатки по всем картам (депозитное свойство).
Як у Европи.

Звідки взагалі інфо?

https://privatbank.ua/3226
vollena71
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