MASolomko написав:ПриватБанк, учора на електронну пошту help@pb.ua відправив два файли електронного звернення (один файл у форматі pdf, а інший те ж самий файл, на який накладений КЕП через портал "Дія"). Сьогодні читаю відповідь:
"Звернення має бути підписано особистим підписом, або ЕЦП ПриватБанку, на жаль, немає можливості перевірки сторонніх підписів..."
Це що за деградація?
Висновок. Банк не знає, що з 7 листопада 2020 року ЕЦП стали нечинні через ЗУ “Про електронні довірчі послуги”: замість ЕЦП використовується КЕП. Також мій файл із підписом не перевірили, оскільки я його підписав отриманним сертифікатом із ПриватБанку.
А ще згаяв час, оскільки це звернення передав у чат 5 квітня — зформували запит 30042969, який 12 квітня закрили й не надали ніякої відповіді. Чат те ж не може надати причину закриття і порадив відправити звернення повторно.
Перепрошуємо за незручності.
Ваше звернення було зареєстровано. Ми проведемо роботу зі співробітником, щоб уникнути подібної ситуації в майбутньому.