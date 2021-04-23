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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8865886688678868
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 18:34

  MASolomko написав:ПриватБанк, учора на електронну пошту help@pb.ua відправив два файли електронного звернення (один файл у форматі pdf, а інший те ж самий файл, на який накладений КЕП через портал "Дія"). Сьогодні читаю відповідь:
"Звернення має бути підписано особистим підписом, або ЕЦП ПриватБанку, на жаль, немає можливості перевірки сторонніх підписів..."
Це що за деградація?

Висновок. Банк не знає, що з 7 листопада 2020 року ЕЦП стали нечинні через ЗУ “Про електронні довірчі послуги”: замість ЕЦП використовується КЕП. Також мій файл із підписом не перевірили, оскільки я його підписав отриманним сертифікатом із ПриватБанку.

А ще згаяв час, оскільки це звернення передав у чат 5 квітня — зформували запит 30042969, який 12 квітня закрили й не надали ніякої відповіді. Чат те ж не може надати причину закриття і порадив відправити звернення повторно.



Перепрошуємо за незручності.
Ваше звернення було зареєстровано. Ми проведемо роботу зі співробітником, щоб уникнути подібної ситуації в майбутньому.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:28

  greenozon написав:
  ramzes4 написав:С 01.06. прекращается начисление процентов на остатки по всем картам (депозитное свойство).
Як у Европи.


по пенсійних картах теж капут?

Похоже, что капут
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 22:06

[quote="5215978:MASolomko"]ПриватБанк, учора на електронну пошту help@pb.ua відправив два файли електронного звернення (один файл у форматі pdf, а інший те ж самий файл, на який накладений КЕП через портал "Дія"). Сьогодні читаю відповідь:
"Звернення має бути підписано особистим підписом, або ЕЦП ПриватБанку, на жаль, немає можливості перевірки сторонніх підписів..."
Це що за деградація?

Это тупая отмазка в стиле привата.
Эл.подпись запросто (и именно так официально) проверяется на сайтах "Центрального засвідчувального органу", ДП "Дія" или любого другого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг - любым желающим в открытом и свободном доступе.
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