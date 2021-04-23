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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8865886688678868
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 18:34

  MASolomko написав:ПриватБанк, учора на електронну пошту help@pb.ua відправив два файли електронного звернення (один файл у форматі pdf, а інший те ж самий файл, на який накладений КЕП через портал "Дія"). Сьогодні читаю відповідь:
"Звернення має бути підписано особистим підписом, або ЕЦП ПриватБанку, на жаль, немає можливості перевірки сторонніх підписів..."
Це що за деградація?

Висновок. Банк не знає, що з 7 листопада 2020 року ЕЦП стали нечинні через ЗУ “Про електронні довірчі послуги”: замість ЕЦП використовується КЕП. Також мій файл із підписом не перевірили, оскільки я його підписав отриманним сертифікатом із ПриватБанку.

А ще згаяв час, оскільки це звернення передав у чат 5 квітня — зформували запит 30042969, який 12 квітня закрили й не надали ніякої відповіді. Чат те ж не може надати причину закриття і порадив відправити звернення повторно.



Перепрошуємо за незручності.
Ваше звернення було зареєстровано. Ми проведемо роботу зі співробітником, щоб уникнути подібної ситуації в майбутньому.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:28

  greenozon написав:
  ramzes4 написав:С 01.06. прекращается начисление процентов на остатки по всем картам (депозитное свойство).
Як у Европи.


по пенсійних картах теж капут?

Похоже, что капут
Кассандра
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 22:06

[quote="5215978:MASolomko"]ПриватБанк, учора на електронну пошту help@pb.ua відправив два файли електронного звернення (один файл у форматі pdf, а інший те ж самий файл, на який накладений КЕП через портал "Дія"). Сьогодні читаю відповідь:
"Звернення має бути підписано особистим підписом, або ЕЦП ПриватБанку, на жаль, немає можливості перевірки сторонніх підписів..."
Це що за деградація?

Это тупая отмазка в стиле привата.
Эл.подпись запросто (и именно так официально) проверяется на сайтах "Центрального засвідчувального органу", ДП "Дія" или любого другого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг - любым желающим в открытом и свободном доступе.
Oberon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 22:25

Re: Приватбанк

  ПриватБанк написав:...Ми проведемо роботу зі співробітником, щоб уникнути подібної ситуації в майбутньому.
А що до закритого запиту 30042969? За ним через чат було передано той же самий файл електронного звернення, на який наклав КЕП.
Чат такі звернення повинен приймати чи ні? Якщо ні, то чому не було інформування, що треба переправити звернення на електронну пошту банку?

Це зауваження те ж візьміть на олівець.
MASolomko
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