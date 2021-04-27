RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8866886788688869
Повідомлення Додано: Пон 26 кві, 2021 11:01

  valeriy59 написав:По поводу отмены депозитной функции на пенсионных картах. Хотелось бы понять. Если деньги будут переведены на приват вклад, они теряют ли они после их возвращения с приват вклада свойство быть добавлеными к вкладу услуга безналоговая? И будут ли деньги на приват вкладе облагаться налогом на общих основаниях?

Отправлено с моего SM-T585 через Tapatalk

Теряют.
Будут.
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 703
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1751 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 26 кві, 2021 11:04

  valeriy59 написав:По поводу отмены депозитной функции на пенсионных картах. Хотелось бы понять. Если деньги будут переведены на приват вклад, они теряют ли они после их возвращения с приват вклада свойство быть добавлеными к вкладу услуга безналоговая? И будут ли деньги на приват вкладе облагаться налогом на общих основаниях?

В самом вопросе уже есть ответ: если вклад не называется безналоговым, то...
то он облагается налогами, двумя, налогом на доходы физлиц 18% и налогом военный сбор в размере 1,5%.
Вот бы отменить этот кидок с военным сбором.
Maksi2
 
Повідомлень: 925
З нами з: 18.06.19
Подякував: 444 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 кві, 2021 12:44

  yama написав:спасибо , разобрался - я лопух, не включил в Укрсиббанке смс оповещения ( старинфо)

по одной карте работало и без смс, но в этом месяце вдруг приват стал требовать подтверждения звонком на 3700 и по карте с СМС и по карте без, возможно зависит от суммы. Если авторизироваться в привате, то перестало просить звонок на 3700. Возможно они так начали идентифицировать плательщика.
Это новшество в этом месяце появилось, еще 16-го было по старому, а с 19-го уже пошло по новому.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6836
З нами з: 20.01.15
Подякував: 407 раз.
Подякували: 687 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 кві, 2021 01:33

  Искатель написав:Банк лишний раз продемонстрировал, что деньги клиентов ему не нужны.

Клиент в свою очередь должен дать понять, что на "Привате" свет клином не сошелся.

БСУ подтянется.
Чтобы корова меньше ела и больше давала молока, ее нужно меньше кормить и больше доить.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10736
З нами з: 03.11.08
Подякував: 818 раз.
Подякували: 2449 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Вів 27 кві, 2021 09:58

Прийшла СМС що потрібно актуалізувати інформацію, в Приват24 має бути на головній кнопка для актуалізації, а у мене немає. Підкажіть як актуалізувати інформацію в Приват24?
wasilla
 
Повідомлень: 9
З нами з: 09.01.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 кві, 2021 10:22

Re: Приватбанк

wasilla, должна быть возможность произвести это, как в мобильном приложении Приват24, так и в его веб-версии. Проверяйте везде )
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3218
З нами з: 08.03.18
Подякував: 388 раз.
Подякували: 541 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 кві, 2021 18:17

  wasilla написав:Прийшла СМС що потрібно актуалізувати інформацію, в Приват24 має бути на головній кнопка для актуалізації, а у мене немає. Підкажіть як актуалізувати інформацію в Приват24?


Йдемо в приватні повідомлення, щоб уточнити ваші контакти та перевірити інформацію за даним питанням.
ПриватБанк
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 73
З нами з: 18.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 09:00

ПриватБанк
Звязався через Приват24 з онлайн допомогою. Оператор все сама актуалізувала.
Дякую за допомогу!
wasilla
 
Повідомлень: 9
З нами з: 09.01.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 12:33

  wasilla написав:ПриватБанк
Звязався через Приват24 з онлайн допомогою. Оператор все сама актуалізувала.
Дякую за допомогу!


Раді, що ваше питання було успішно вирішено. Раптом що – ми завжди поруч :)
ПриватБанк
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 73
З нами з: 18.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 12:52

вывод с универсальной

не слежу за приватом, после того как закрыли мои счета ) знакомый спрашивает - как вывести деньги с универсальной карты лучше всего? раньше можно было за 3 гр платеж, сейчас вижу - по минимуму это 0.5% комиссии.
yoggik
 
Повідомлень: 245
З нами з: 07.12.12
Подякував: 74 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8866886788688869
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: arkavs, EmiR, ingtrans, kreuz, ramaz, SHURICK76, Фантом і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.