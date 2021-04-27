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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 кві, 2021 11:01
valeriy59 написав:
По поводу отмены депозитной функции на пенсионных картах. Хотелось бы понять. Если деньги будут переведены на приват вклад, они теряют ли они после их возвращения с приват вклада свойство быть добавлеными к вкладу услуга безналоговая? И будут ли деньги на приват вкладе облагаться налогом на общих основаниях?
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Теряют.
Будут.
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Додано: Пон 26 кві, 2021 11:04
valeriy59 написав:
По поводу отмены депозитной функции на пенсионных картах. Хотелось бы понять. Если деньги будут переведены на приват вклад, они теряют ли они после их возвращения с приват вклада свойство быть добавлеными к вкладу услуга безналоговая? И будут ли деньги на приват вкладе облагаться налогом на общих основаниях?
В самом вопросе уже есть ответ: если вклад не называется безналоговым, то...
то он облагается налогами, двумя, налогом на доходы физлиц 18% и налогом военный сбор в размере 1,5%.
Вот бы отменить этот кидок с военным сбором.
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Додано: Пон 26 кві, 2021 12:44
yama написав:
спасибо , разобрался - я лопух, не включил в Укрсиббанке смс оповещения ( старинфо)
по одной карте работало и без смс, но в этом месяце вдруг приват стал требовать подтверждения звонком на 3700 и по карте с СМС и по карте без, возможно зависит от суммы. Если авторизироваться в привате, то перестало просить звонок на 3700. Возможно они так начали идентифицировать плательщика.
Это новшество в этом месяце появилось, еще 16-го было по старому, а с 19-го уже пошло по новому.
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Додано: Вів 27 кві, 2021 01:33
Искатель написав:
Банк лишний раз продемонстрировал, что деньги клиентов ему не нужны.
Клиент в свою очередь должен дать понять, что на "Привате" свет клином не сошелся.
БСУ подтянется.
Чтобы корова меньше ела и больше давала молока, ее нужно меньше кормить и больше доить.
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Додано: Вів 27 кві, 2021 09:58
Прийшла СМС що потрібно актуалізувати інформацію, в Приват24 має бути на головній кнопка для актуалізації, а у мене немає. Підкажіть як актуалізувати інформацію в Приват24?
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Додано: Вів 27 кві, 2021 10:22
wasilla, должна быть возможность произвести это, как в мобильном приложении Приват24, так и в его веб-версии. Проверяйте везде )
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Додано: Вів 27 кві, 2021 18:17
wasilla написав:
Прийшла СМС що потрібно актуалізувати інформацію, в Приват24 має бути на головній кнопка для актуалізації, а у мене немає. Підкажіть як актуалізувати інформацію в Приват24?
Йдемо в приватні повідомлення, щоб уточнити ваші контакти та перевірити інформацію за даним питанням.
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Додано: Сер 28 кві, 2021 09:00
ПриватБанк
Звязався через Приват24 з онлайн допомогою. Оператор все сама актуалізувала.
Дякую за допомогу!
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wasilla
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Додано: Сер 28 кві, 2021 12:33
wasilla написав:ПриватБанк
Звязався через Приват24 з онлайн допомогою. Оператор все сама актуалізувала.
Дякую за допомогу!
Раді, що ваше питання було успішно вирішено. Раптом що – ми завжди поруч
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Додано: Сер 28 кві, 2021 12:52
не слежу за приватом, после того как закрыли мои счета ) знакомый спрашивает - как вывести деньги с универсальной карты лучше всего? раньше можно было за 3 гр платеж, сейчас вижу - по минимуму это 0.5% комиссии.
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yoggik
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