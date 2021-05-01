Есть такое понятие, как операционное время. И фактически все банки придерживаются его.
В добавок есть ДКБО, в котором изгалаются условия сотрудничества с клиентом.
За день до списания в мобильное приложение Приват24 поступит уведомление о регплатеже. Сумму необходимо изменять не позже, чем за день до дня платежа.
Описанный тобой сценарий изменения суммы в день платежа не прокатит для ожидаемого результата.
7 или 6. Учитывайте тот факт, если Приват не сможет в день платежа забрать деньгу, то следующая попытка будет или на следующий день, или через пару дней (на практике не проходил, но где-то читал про это).
От сего выбирайте дату, когда зп точно будет на карте уже.