candle645 написав:...Вовремя это в 00:00:01 по местному времени
Есть такое понятие, как операционное время. И фактически все банки придерживаются его. В добавок есть ДКБО, в котором изгалаются условия сотрудничества с клиентом.
Striker написав:А нельзя в таком случае в настройках регулярного платежа каждый раз менять именно на ту сумму сколько пришло зарплаты?
За день до списания в мобильное приложение Приват24 поступит уведомление о регплатеже. Сумму необходимо изменять не позже, чем за день до дня платежа. Описанный тобой сценарий изменения суммы в день платежа не прокатит для ожидаемого результата.
Striker написав:Т.е., если у меня зарплата обычно 5-6-7 числа, но теоретически может капнуть и 4-го перед выходными/праздниками, то лучше поставить...
7 или 6. Учитывайте тот факт, если Приват не сможет в день платежа забрать деньгу, то следующая попытка будет или на следующий день, или через пару дней (на практике не проходил, но где-то читал про это). От сего выбирайте дату, когда зп точно будет на карте уже.
Приват снимает в 9-00 и 18-00. Две попытки в день. Всего можно два регулярных платежа на месяц. Максимальный съём 10000 за месяц. Если с Ощада, то только первая неудачная попытка( недостаточно средств например) в день бесплатно. За вторую Ощад украдёт 3грн.
Можливо комусь буде цікаво: Є картка іншого банку, яка збережена в профіль приват 24 в іншого користувача. При оплаті за послуги з мого профіля у приват 24 по шаблону з використанням даної картки ІПН в реквізитах платежа автоматично замінився на ІПН користувача, в якого збережена дана картка, причому при оплаті цього не було видно, тільки після отримання квитанції.
Пансер написав:Можливо комусь буде цікаво: Є картка іншого банку, яка збережена в профіль приват 24 в іншого користувача. При оплаті за послуги з мого профіля у приват 24 по шаблону з використанням даної картки ІПН в реквізитах платежа автоматично замінився на ІПН користувача, в якого збережена дана картка, причому при оплаті цього не було видно, тільки після отримання квитанції.
Дивні речі пишете. Отже нещодавно, а саме в квітні, пробував таке зробити в приваті, сплатити карткою іншого банку в одному профілі привата, при тому що вона вже була збережена в зовсім іншому профілі, так приват не дав провести операцію, отлуп, і було написано що картка вже прив'язана до іншого профілю. Таким чином з цього виходить що не може бути прив'язана одна і та сама картка одночасно в двох профілях користувачів приват24.