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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8870887188728873
Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 09:28

Re: Приватбанк

  candle645 написав:...Вовремя это в 00:00:01 по местному времени 8)
Есть такое понятие, как операционное время. И фактически все банки придерживаются его.
В добавок есть ДКБО, в котором изгалаются условия сотрудничества с клиентом.

  Striker написав:А нельзя в таком случае в настройках регулярного платежа каждый раз менять именно на ту сумму сколько пришло зарплаты?
За день до списания в мобильное приложение Приват24 поступит уведомление о регплатеже. Сумму необходимо изменять не позже, чем за день до дня платежа.
Описанный тобой сценарий изменения суммы в день платежа не прокатит для ожидаемого результата.

  Striker написав:Т.е., если у меня зарплата обычно 5-6-7 числа, но теоретически может капнуть и 4-го перед выходными/праздниками, то лучше поставить...
7 или 6. Учитывайте тот факт, если Приват не сможет в день платежа забрать деньгу, то следующая попытка будет или на следующий день, или через пару дней (на практике не проходил, но где-то читал про это).
От сего выбирайте дату, когда зп точно будет на карте уже.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 10:28

Re: Приватбанк

Приват снимает в 9-00 и 18-00. Две попытки в день. Всего можно два регулярных платежа на месяц. Максимальный съём 10000 за месяц. Если с Ощада, то только первая неудачная попытка( недостаточно средств например) в день бесплатно. За вторую Ощад украдёт 3грн.
dect13
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 11:02

Re: Приватбанк

  dect13 написав:Максимальный съём 10000 за месяц.
За платёж ;)

Один платёж на аванс настроить, другой на получку. Должно хватить с головой. )
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 12:31

Re: Приватбанк

Можливо комусь буде цікаво:
Є картка іншого банку, яка збережена в профіль приват 24 в іншого користувача. При оплаті за послуги з мого профіля у приват 24 по шаблону з використанням даної картки ІПН в реквізитах платежа автоматично замінився на ІПН користувача, в якого збережена дана картка, причому при оплаті цього не було видно, тільки після отримання квитанції.
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 14:01

  Пансер написав:Можливо комусь буде цікаво:
Є картка іншого банку, яка збережена в профіль приват 24 в іншого користувача. При оплаті за послуги з мого профіля у приват 24 по шаблону з використанням даної картки ІПН в реквізитах платежа автоматично замінився на ІПН користувача, в якого збережена дана картка, причому при оплаті цього не було видно, тільки після отримання квитанції.

Дивні речі пишете. Отже нещодавно, а саме в квітні, пробував таке зробити в приваті, сплатити карткою іншого банку в одному профілі привата, при тому що вона вже була збережена в зовсім іншому профілі, так приват не дав провести операцію, отлуп, і було написано що картка вже прив'язана до іншого профілю.
Таким чином з цього виходить що не може бути прив'язана одна і та сама картка одночасно в двох профілях користувачів приват24.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 14:12

Re: Приватбанк

  Maksi2 написав:Таким чином з цього виходить що не може бути прив'язана одна і та сама картка одночасно в двох профілях користувачів приват24.

Правильно, зберегти можна конкретну карту тільки в 1 профіль. Але при виборі карток можна обрати "інша картка" і оплатити будь-якою.
Пансер
 
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