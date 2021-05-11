Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 тра, 2021 08:29
cohan написав: klug написав: Need Fx написав: Пользуюсь услугами только ПриватБанка.
Вроде все нормально работает, особенно часто пользуюсь Приват24. Все работает четко, быстро, без проблем.
Обменный курс устраивает.
Причина і наслідок.
P.S. хоча власники вже 4+ років нові, а методи все ще старі. Цікаво чи ботоферма на балансі.
да уж, на покупку самый дешевый из всех сколько себя помню онлайн
КУпляти і продавати онлайн валюту через Приват рекомендувати не можна...мабуть.
В конкурентів краще.
Але це не заборонено.
Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 07 тра, 2021 08:38
Квесторе_поверніться написав:
КУпляти і продавати онлайн валюту через Приват рекомендувати не можна...мабуть.
Та без мабуть всяких
#зеленелайно и всьоо
Есть Алка, Тася, Сима,.. даж Моня. Ну да, если у глухому селі нема ничего кроме ощАда и Привата, то Приват -- лушый
для обнала, а если и обнал побоку, а типа ток свой "форекс купи-продай" замутить нуна то Алка и Тася --- супер-пупер
Мастби працює --
https://mustbe.ml/kurs/
Славимо його!
Amethyst
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Додано: П'ят 07 тра, 2021 17:33
Напомните пожалуйста, с кдв сэп здесь 3 гривны или ещё есть комис?
На А-банк например.
andreyiskra
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Додано: П'ят 07 тра, 2021 17:35
andreyiskra написав:
Напомните пожалуйста, с кдв сэп здесь 3 гривны или ещё есть комис?
На А-банк например.
Так ведь 0,5% вроде с любых карт, не?
Flamingo
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Додано: П'ят 07 тра, 2021 17:44
Я не помню
andreyiskra
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Додано: П'ят 07 тра, 2021 18:50
andreyiskra написав:
Напомните пожалуйста, с кдв сэп здесь 3 гривны или ещё есть комис?
На А-банк например.
Цим шляхом уже ніхто не ходить.
Ходіть по стежках.
Goodman
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Додано: Пон 10 тра, 2021 13:12
А СЕП на вихідних комусь заходив у Приват? Чи це знову Альфа або НБУ його не провели?
kreuz
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Додано: Пон 10 тра, 2021 13:27
Flamingo написав: andreyiskra написав:
Напомните пожалуйста, с кдв сэп здесь 3 гривны или ещё есть комис?
На А-банк например.
Так ведь 0,5% вроде с любых карт, не?
Так, СЕП опроцентований комісом...яким конкретно...знають тільки ті хто його платить.
Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 10 тра, 2021 21:14
Квесторе_поверніться написав: Flamingo написав: andreyiskra написав:
Напомните пожалуйста, с кдв сэп здесь 3 гривны или ещё есть комис?
На А-банк например.
Так ведь 0,5% вроде с любых карт, не?
Так, СЕП опроцентований комісом...яким конкретно...знають тільки ті хто його платить.
І ті, хто вміє читати.
klug
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Додано: Вів 11 тра, 2021 23:14
Дайте наводку, как в приват24 купить баксы без лишней возни и комиса? Нужно докупить до целого объему, некогда валявшихся остатков.
Прораб
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