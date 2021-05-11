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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8871887288738874
Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 08:29

  cohan написав:
  klug написав:
  Need Fx написав:Пользуюсь услугами только ПриватБанка. Вроде все нормально работает, особенно часто пользуюсь Приват24. Все работает четко, быстро, без проблем. Обменный курс устраивает.

Причина і наслідок.

P.S. хоча власники вже 4+ років нові, а методи все ще старі. Цікаво чи ботоферма на балансі.


да уж, на покупку самый дешевый из всех сколько себя помню онлайн

КУпляти і продавати онлайн валюту через Приват рекомендувати не можна...мабуть.
В конкурентів краще.
Але це не заборонено.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 08:38

Re: Приватбанк

  Квесторе_поверніться написав:КУпляти і продавати онлайн валюту через Приват рекомендувати не можна...мабуть.

Та без мабуть всяких
#зеленелайно и всьоо
Есть Алка, Тася, Сима,.. даж Моня. Ну да, если у глухому селі нема ничего кроме ощАда и Привата, то Приват -- лушый :mrgreen: для обнала, а если и обнал побоку, а типа ток свой "форекс купи-продай" замутить нуна то Алка и Тася --- супер-пупер

Мастби працює -- https://mustbe.ml/kurs/ Славимо його! 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 17:33

Re: Приватбанк

Напомните пожалуйста, с кдв сэп здесь 3 гривны или ещё есть комис?
На А-банк например.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 17:35

  andreyiskra написав:Напомните пожалуйста, с кдв сэп здесь 3 гривны или ещё есть комис?
На А-банк например.

Так ведь 0,5% вроде с любых карт, не?
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 17:44

Re: Приватбанк

Я не помню
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 18:50

Re: Приватбанк

  andreyiskra написав:Напомните пожалуйста, с кдв сэп здесь 3 гривны или ещё есть комис?
На А-банк например.
Цим шляхом уже ніхто не ходить.
Ходіть по стежках.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 13:12

Re: Приватбанк

А СЕП на вихідних комусь заходив у Приват? Чи це знову Альфа або НБУ його не провели?
kreuz
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 13:27

  Flamingo написав:
  andreyiskra написав:Напомните пожалуйста, с кдв сэп здесь 3 гривны или ещё есть комис?
На А-банк например.

Так ведь 0,5% вроде с любых карт, не?

Так, СЕП опроцентований комісом...яким конкретно...знають тільки ті хто його платить.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 21:14

  Квесторе_поверніться написав:
  Flamingo написав:
  andreyiskra написав:Напомните пожалуйста, с кдв сэп здесь 3 гривны или ещё есть комис?
На А-банк например.

Так ведь 0,5% вроде с любых карт, не?

Так, СЕП опроцентований комісом...яким конкретно...знають тільки ті хто його платить.

І ті, хто вміє читати.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 23:14

Re: Приватбанк

Дайте наводку, как в приват24 купить баксы без лишней возни и комиса? Нужно докупить до целого объему, некогда валявшихся остатков.
Прораб
 
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