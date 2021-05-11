Прораб
Валютообмін призарахуванні валюти на Універсальну без комісії буде, при зарахуванні на КДВ буде стандартна комісія картки 0,5%. Але з КДВ можна зняти валюту без комісії, а з Універсальної буде комісія 1%.
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Додано: Сер 12 тра, 2021 13:31
Прораб
Валютообмін призарахуванні валюти на Універсальну без комісії буде, при зарахуванні на КДВ буде стандартна комісія картки 0,5%. Але з КДВ можна зняти валюту без комісії, а з Універсальної буде комісія 1%.
Додано: Сер 12 тра, 2021 13:42
Додано: Сер 12 тра, 2021 13:46
Re: Приватбанк
Додано: Сер 12 тра, 2021 13:46
Додано: Сер 12 тра, 2021 13:50
Re: Приватбанк
Прораб, валютная Уни доступна только членам GOLD-клуба (обычные имяреки за это отстёгивают 20 грн/месяц).
Вывод с Уни без мзды можно на депозиты "Стандарт" и "Стандарт срочный" — месяц там валюта должна на мариноваться.
Додано: Сер 12 тра, 2021 13:52
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