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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 тра, 2021 13:31
Прораб
Валютообмін призарахуванні валюти на Універсальну без комісії буде, при зарахуванні на КДВ буде стандартна комісія картки 0,5%. Але з КДВ можна зняти валюту без комісії, а з Універсальної буде комісія 1%.
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Sanio
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Додано: Сер 12 тра, 2021 13:42
Sanio написав:Прораб
Валютообмін призарахуванні валюти на Універсальну без комісії буде, при зарахуванні на КДВ буде стандартна комісія картки 0,5%. Але з КДВ можна зняти валюту без комісії, а з Універсальної буде комісія 1%.
Уни нужна валютная тогда? Ее нет.
Иначе через униГ-интВ-депо ?
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Прораб
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Додано: Сер 12 тра, 2021 13:46
Прораб написав:
Уни нужна валютная тогда? Ее нет.
Так ведь вроде бы, чтобы ее открыть цифровую - дело нескольких кликов
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Flamingo
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Додано: Сер 12 тра, 2021 13:46
Sanio написав:Прораб
Валютообмін призарахуванні валюти на Універсальну без комісії буде, при зарахуванні на КДВ буде стандартна комісія картки 0,5%. Але з КДВ можна зняти валюту без комісії, а з Універсальної буде комісія 1%.
Вообщем отстой
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Додано: Сер 12 тра, 2021 13:50
Прораб, валютная Уни доступна только членам GOLD-клуба (обычные имяреки за это отстёгивают 20 грн/месяц).
Вывод с Уни без мзды можно на депозиты "Стандарт" и "Стандарт срочный" — месяц там валюта должна на мариноваться.
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Додано: Сер 12 тра, 2021 13:52
Flamingo написав: Прораб написав:
Уни нужна валютная тогда? Ее нет.
Так ведь вроде бы, чтобы ее открыть цифровую - дело нескольких кликов
Валютную цифр Уни открыть не дает, только грн и то после закрытия существующих.
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Прораб
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