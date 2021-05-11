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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8872887388748875
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 13:31

Прораб
Валютообмін призарахуванні валюти на Універсальну без комісії буде, при зарахуванні на КДВ буде стандартна комісія картки 0,5%. Але з КДВ можна зняти валюту без комісії, а з Універсальної буде комісія 1%.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 13:42

  Sanio написав:Прораб
Валютообмін призарахуванні валюти на Універсальну без комісії буде, при зарахуванні на КДВ буде стандартна комісія картки 0,5%. Але з КДВ можна зняти валюту без комісії, а з Універсальної буде комісія 1%.

Уни нужна валютная тогда? Ее нет.
Иначе через униГ-интВ-депо ?
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 13:46

Re: Приватбанк

  Прораб написав:Уни нужна валютная тогда? Ее нет.
Так ведь вроде бы, чтобы ее открыть цифровую - дело нескольких кликов
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 13:46

  Sanio написав:Прораб
Валютообмін призарахуванні валюти на Універсальну без комісії буде, при зарахуванні на КДВ буде стандартна комісія картки 0,5%. Але з КДВ можна зняти валюту без комісії, а з Універсальної буде комісія 1%.

Вообщем отстой
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Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 13:50

Re: Приватбанк

Прораб, валютная Уни доступна только членам GOLD-клуба (обычные имяреки за это отстёгивают 20 грн/месяц).
Вывод с Уни без мзды можно на депозиты "Стандарт" и "Стандарт срочный" — месяц там валюта должна на мариноваться.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 13:52

  Flamingo написав:
  Прораб написав:Уни нужна валютная тогда? Ее нет.
Так ведь вроде бы, чтобы ее открыть цифровую - дело нескольких кликов

Валютную цифр Уни открыть не дает, только грн и то после закрытия существующих.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 14:05

  Прораб написав:Валютную цифр Уни открыть не дает, только грн и то после закрытия существующих.

У вашій ситуації найоптимальніше докупити валюту до рівної суми на КДВ і заплатити комісію 0,5%, якщо це невелика сума і одноразова потреба.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 14:26

Re: Приватбанк

Кто-нибудь менял себе газопостачальника на Нафтогаз через Приват?
Есть какие-нибудь нюансы?
ringM57
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 15:16

  ringM57 написав:Кто-нибудь менял себе газопостачальника на Нафтогаз через Приват?
Есть какие-нибудь нюансы?

Я менял. Всё было просто без каких-либо нюансов.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 15:30

  ingtrans написав:
  ringM57 написав:Кто-нибудь менял себе газопостачальника на Нафтогаз через Приват?
Есть какие-нибудь нюансы?

Я менял. Всё было просто без каких-либо нюансов.


Нюансы у меня появились потом. Пришло письмо на емайл и написано - вот вам ссылка и нужно дослать еще документ на подтверждение права собственности.
Ну нужно, так ладно. Но по ссылке - на сайт нафтагаза снова форма на заполнение Заявы. И написано - после заполнения заявы - можно Завантажити документи и т.д.
А если Заява уже оформлена на Привате - как дослать еще документы?
Если обратиться в фэйсбуке на их страницу - ну снова прислали мне ссылку на эту же страницу на нафтагаз (написали, были технич. трудности, не работало, теперь заработало ..) но оно ж все равно хочет сначала Заяву ...
Неужели Приват не мог поставить опцию - добавить документ на право собственности и чтоб можно было добавить, но видимо с файлами кто возиться хочет...
ringM57
 
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