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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 тра, 2021 16:37
Re: Приватбанк
ringM57, при подачи заявки через Приват24 происходит Нафтогазом проверка на собственность через госреестры и, если что-то не то, требуют дослать доки.
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Желательно делать всё это с компьютера. При наличии проблем в Google Chrome смените браузер на Mozilla Firefox.
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