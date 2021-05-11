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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8873887488758876
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 16:37

Re: Приватбанк

ringM57, при подачи заявки через Приват24 происходит Нафтогазом проверка на собственность через госреестры и, если что-то не то, требуют дослать доки.

На странице "Стати нашим клієнтом" пролистываете до заголовка "Заява приєднання" и выбираете вкладку "Відправка документів". Вводите свой EIC-код и проходите reCAPTCHA, к нужному блоку прикрепляете необходимые документы.

Желательно делать всё это с компьютера. При наличии проблем в Google Chrome смените браузер на Mozilla Firefox.
MASolomko
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  #<1 ... 8873887488758876
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