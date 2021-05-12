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Желательно делать всё это с компьютера. При наличии проблем в Google Chrome смените браузер на Mozilla Firefox.
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Додано: Сер 12 тра, 2021 16:37
Re: Приватбанк
ringM57, при подачи заявки через Приват24 происходит Нафтогазом проверка на собственность через госреестры и, если что-то не то, требуют дослать доки.
На
Желательно делать всё это с компьютера. При наличии проблем в Google Chrome смените браузер на Mozilla Firefox.
Додано: Сер 12 тра, 2021 20:43
Re: Приватбанк
Никому при переходе право собственности не давал, раскидываться такими доками в сомнительные конторы вообще тупо, легче позвонить и спросить, зачем вам это?
Додано: Сер 12 тра, 2021 21:03
Re: Приватбанк
Приват не уполномочен работать с такими документами.
Задача Привата - помочь идентифицировать клиента.
Переходил через Приват - ноу проблем. Заяву приняли, потом через смартфон подкинул доки , ИНН, право собственности и згоди спиввласникив.
Все пучком.
Додано: Сер 12 тра, 2021 21:05
Re: Приватбанк
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