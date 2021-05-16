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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8875887688778878
Повідомлення Додано: П'ят 14 тра, 2021 08:56

  ruvex написав:
  Ferlakur написав:
  ruvex написав:Какие то движения участникам по акции #Скинь_через_Приват есть?
Акция уже завершена. И появились новые подробности в вопросах и ответах, в качестве окончательных условий, судя по всему акция намеревается перерасти в #кинь_через_Приват.

Вы об этом?


Якщо відправник зареєструвався в акції і надіслав переказ по Україні отримувачу, який теж зареєструвався в акції, хто отримає кешбек?
Кешбек отримає відправник.

В частности. И еще об этом:

Скільки клієнтів отримають кешбек?
Перші 18 тисяч клієнтів, які виконають умови акції.


Ну тут я понимаю так - набралось 18 тыс, и поэтому акцию досрочно завершили.
А вот чего не пойму, так это смысла первого абзаца п.3.1.2, если то же самое написано в п.3.1.1.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 тра, 2021 09:02

Re: Приватбанк

  Ferlakur написав:Ну тут я понимаю так - набралось 18 тыс, и поэтому акцию досрочно завершили.
А вот чего не пойму, так это смысла первого абзаца п.3.1.2, если то же самое написано в п.3.1.1.

тут #зеленелайно 8)
Ото оно хайпануло, шо смогло, а дальше лавочку приклыло
Зачем вы надеетесь шото получить от разводного ключа
Я после эпопеи с НЕ/выплатой 800 грн просто забил на это недоразуменее :idea:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 14 тра, 2021 13:13

  Ferlakur написав:Ну тут я понимаю так - набралось 18 тыс, и поэтому акцию досрочно завершили.

Ну да, только о 18 тыс., речи как бы не шло, добавили.
Соц. опрос же устраивать не станете, кто попал в эти 18 и попал ли вообще.
Акцію завершено. Победителей не выявлено :mrgreen:
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 14 тра, 2021 15:10

Re: Приватбанк

Вопрос.
Возврат средств за билеты на концерт на другую карту (но привязана к тому же "счету"), не с которой была оплата ранее, на практике встречался?
ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 01:27

  MASolomko написав:
  Maksi2 написав:...легче позвонить и спросить, зачем вам это?
Есть закон, в котором прописано, что договор имеет право заключать владелец квартиры или с его согласия другой человек.
Вот контара через госреестры не видит, что заявку подал владелец.

Походу быть в реестре - выгодно, никому ничего не надо показывать. :wink:
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 11:08

Re: Приватбанк

15 число уже прошло, а по акции так ничего и не выплатили.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 16:07

  Oktawa написав:15 число уже прошло, а по акции так ничего и не выплатили.


Йдемо в приватні повідомлення для уточнення деталей.
ПриватБанк
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 20:36

  ПриватБанк написав:
  Oktawa написав:15 число уже прошло, а по акции так ничего и не выплатили.


Йдемо в приватні повідомлення для уточнення деталей.

Результаты акции не будут опубликованы на странице акции согласно оф. правилам акции?
Будут призы выдавать из под прилавка?
Прораб
 
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