Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 тра, 2021 08:56
ruvex написав: Ferlakur написав: ruvex написав:
Какие то движения участникам по акции #Скинь_через_Приват есть?
Акция уже завершена. И появились новые подробности в вопросах и ответах, в качестве окончательных условий, судя по всему акция намеревается перерасти в #
кинь
_через_Приват.
Вы об этом?
Якщо відправник зареєструвався в акції і надіслав переказ по Україні отримувачу, який теж зареєструвався в акції, хто отримає кешбек?
Кешбек отримає відправник.
В частности. И еще об этом:
Скільки клієнтів отримають кешбек?
Перші 18 тисяч клієнтів, які виконають умови акції.
Ну тут я понимаю так - набралось 18 тыс, и поэтому акцию досрочно завершили.
А вот чего не пойму, так это смысла первого абзаца п.3.1.2, если то же самое написано в п.3.1.1.
Ferlakur
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Додано: П'ят 14 тра, 2021 09:02
Ferlakur написав:
Ну тут я понимаю так - набралось 18 тыс, и поэтому акцию досрочно завершили.
А вот чего не пойму, так это смысла первого абзаца п.3.1.2, если то же самое написано в п.3.1.1.
тут #зеленелайно
Ото оно хайпануло, шо смогло, а дальше лавочку приклыло
Зачем вы надеетесь шото получить от разводного ключа
Я после эпопеи с НЕ/выплатой 800 грн просто забил на это недоразуменее
Amethyst
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Додано: П'ят 14 тра, 2021 13:13
Ferlakur написав:
Ну тут я понимаю так - набралось 18 тыс, и поэтому акцию досрочно завершили.
Ну да, только о 18 тыс., речи как бы не шло, добавили.
Соц. опрос же устраивать не станете, кто попал в эти 18 и попал ли вообще.
Акцію завершено. Победителей не выявлено
ruvex
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Додано: П'ят 14 тра, 2021 15:10
Вопрос.
Возврат средств за билеты на концерт на другую карту (но привязана к тому же "счету"), не с которой была оплата ранее, на практике встречался?
ruvex
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Додано: Суб 15 тра, 2021 01:27
MASolomko написав: Maksi2 написав:
...легче позвонить и спросить, зачем вам это?
Есть закон, в котором прописано, что договор имеет право заключать владелец квартиры или с его согласия другой человек.
Вот контара через госреестры не видит, что заявку подал владелец.
Походу быть в реестре - выгодно, никому ничего не надо показывать.
Maksi2
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Додано: Нед 16 тра, 2021 11:08
15 число уже прошло, а по акции так ничего и не выплатили.
Oktawa
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Додано: Нед 16 тра, 2021 16:07
Oktawa написав:
15 число уже прошло, а по акции так ничего и не выплатили.
Йдемо в приватні повідомлення для уточнення деталей.
ПриватБанк
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Додано: Нед 16 тра, 2021 20:36
ПриватБанк написав: Oktawa написав:
15 число уже прошло, а по акции так ничего и не выплатили.
Йдемо в приватні повідомлення для уточнення деталей.
Результаты акции не будут опубликованы на странице акции согласно оф. правилам акции?
Будут призы выдавать из под прилавка?
Прораб
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Додано: Нед 16 тра, 2021 23:31
ПриватБанк написав: Oktawa написав:
15 число уже прошло, а по акции так ничего и не выплатили.
Йдемо в приватні повідомлення для уточнення деталей.
Навіщо йти в приватні повідомлення? Пишіть тут, заківалених багато. Я також не отримав нічого по акції, хоча умови всі виконав.
Golf_streem
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Додано: Пон 17 тра, 2021 00:12
ПриватБанк написав:
Йдемо в приватні повідомлення для уточнення деталей.
А деталей то особых и нет. Условия выполнены, кешбека нет.
#Беремо_й_не_робимо
Kalgan
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