ПриватБанк написав:Йдемо в приватні повідомлення для уточнення деталей.
А деталей то особых и нет. Условия выполнены, кешбека нет. #Беремо_й_не_робимо
Начинаю кошмарить поддержку
UPD: Кілька хвилин, будь ласка, перевіряю інформацію. На жаль, переказ між картами ПриватБанку не враховується. Внутрішньоукраїнські: - перекази з картки на картку, крім переказів між власними рахунками в ПриватБанку; - перекази з картки Visa ПриватБанку на картку будь-якого українського банку. Міжнародні: - перекази з картки Visa ПриватБанку на міжнародну картку; - перекази з міжнародної картки на картку Visa ПриватБанку.
Очевидно, #зелене_лайно не считает себя украинским банком
Ferlakur написав:На жаль, переказ між картами ПриватБанку не враховується.
В вопросах писали, что переводы через приложения другого банка не считаются. А переводы через веб /приложение привата считаются
Як надіслати або отримати переказ із карткою Visa ПриватБанку?
Міжнародні й внутрішньоукраїнські перекази можна надіслати або отримати через вебверсію і мобільний додаток Приват24, а також за допомогою сервісу Sendmoney. Інші способи (наприклад, переказ через додаток іншого банку) не враховуються в акції.