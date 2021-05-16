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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8876887788788879
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 10:35

  Kalgan написав:
  ПриватБанк написав:Йдемо в приватні повідомлення для уточнення деталей.

А деталей то особых и нет. Условия выполнены, кешбека нет.
#Беремо_й_не_робимо :(

Начинаю кошмарить поддержку :mrgreen:

UPD:
Кілька хвилин, будь ласка, перевіряю інформацію.
На жаль, переказ між картами ПриватБанку не враховується.
Внутрішньоукраїнські:
- перекази з картки на картку, крім переказів між власними рахунками в ПриватБанку;
- перекази з картки Visa ПриватБанку на картку будь-якого українського банку.
Міжнародні:
- перекази з картки Visa ПриватБанку на міжнародну картку;
- перекази з міжнародної картки на картку Visa ПриватБанку.

Очевидно, #зелене_лайно не считает себя украинским банком :mrgreen:
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 10:49

Абсолютно бесполезно, сразу пишете в НБУ, тогда через 2-3 дня отзвонится поддержка, а через неделю две будет решение
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 10:52

  Amethyst написав:Абсолютно бесполезно, сразу пишете в НБУ, тогда через 2-3 дня отзвонится поддержка, а через неделю две будет решение

До сих пор аналогичніе вопросы, в том числе по стейкам и коммуналке решал сугубо через онлайн чат и горячую линию. Да и маю час та натхнення.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 11:02

Re: Приватбанк

  Ferlakur написав:На жаль, переказ між картами ПриватБанку не враховується.

В вопросах писали, что переводы через приложения другого банка не считаются.
А переводы через веб /приложение привата считаются :evil:
Як надіслати або отримати переказ із карткою Visa ПриватБанку?

Міжнародні й внутрішньоукраїнські перекази можна надіслати або отримати через вебверсію і мобільний додаток Приват24, а також за допомогою сервісу Sendmoney. Інші способи (наприклад, переказ через додаток іншого банку) не враховуються в акції.
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 11:03

  Amethyst написав:Абсолютно бесполезно, сразу пишете в НБУ, тогда через 2-3 дня отзвонится поддержка, а через неделю две будет решение

А вот не поленюсь и напишу в НБУ. Только после ответа по уже созданной заявке ...
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 11:09

Re: Приватбанк

КЬак дела 15 минут -электронный запрос, а результативность 100%
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 11:33

Ferlakur
Я делала перевод не на Приват, на другой банк, результат тот же. И 2 члена моей семьи также, выплат никому нет.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 13:04

  Oktawa написав:Ferlakur
Я делала перевод не на Приват, на другой банк, результат тот же. И 2 члена моей семьи также, выплат никому нет.

Второй оператор создал заявку, срок решения - до 24 часов. Продолжаю наблюдения.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 13:29

Re: Приватбанк

ПриватБанк, що треба вказувати й якому флриаті в полі "Ідентифікатор користувача" на сайті https://id.gov.ua/ksp-auth для входу через ваш хмарний КЕП?

Намагався зайти в кабінет Дія, використовуючи ваш хмарний підпис і "приплив"...
MASolomko
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