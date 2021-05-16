Гы, #зелене_лайно внесло сегодня в правила акции п.3.1.3 : Якщо відправник зареєструвався в акції і надіслав переказ по Україні отримувачу, який теж зареєструвався в акції, то кешбек отримає відправник.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 тра, 2021 18:03
Гы, #зелене_лайно внесло сегодня в правила акции п.3.1.3 : Якщо відправник зареєструвався в акції і надіслав переказ по Україні отримувачу, який теж зареєструвався в акції, то кешбек отримає відправник.
Додано: Пон 17 тра, 2021 18:54
Re: Приватбанк
Сегодня был в отделении, то там под запись на планшете менеджер декларирует очередной розигрищ - бла бла бла Айфон 12 про и тут же подписывает чела под акцию.
А на вопрос - и чё выигрывают ? сразу же скорострел - ДА КОНЕЧНО, у нас сотрудники выиграли и клиенты , и по всей Украине.
ПОжалел уши, свою душевную организацию и вышел вон.
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