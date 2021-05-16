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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8877887888798880
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 18:03

  ruvex написав:Приват конечно cute банк.
Рассказывают в чате, что выплата до 15.05.2021 - ожидайте. :mrgreen:

Розыгрыш который должен быть опубликован на странице, вообще где?
Какого рожна клиенты должны тратить время на создание каикх-то заявок и ожидать выполнения банком своих же условий акций?


Гы, #зелене_лайно внесло сегодня в правила акции п.3.1.3 : Якщо відправник зареєструвався в акції і надіслав переказ по Україні отримувачу, який теж зареєструвався в акції, то кешбек отримає відправник. :mrgreen:
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 18:54

Re: Приватбанк

  Ferlakur написав:Гы, #зелене_лайно внесло сегодня в правила акции п.3.1.3 : Якщо відправник зареєструвався в акції і надіслав переказ по Україні отримувачу, який теж зареєструвався в акції, то кешбек отримає відправник.


Сегодня был в отделении, то там под запись на планшете менеджер декларирует очередной розигрищ - бла бла бла Айфон 12 про и тут же подписывает чела под акцию.
А на вопрос - и чё выигрывают ? сразу же скорострел - ДА КОНЕЧНО, у нас сотрудники выиграли и клиенты , и по всей Украине.
ПОжалел уши, свою душевную организацию и вышел вон.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 19:00

и шо отпишитесь хоть кто-то кому пришли 50 грн? есть такие?
uaprofi
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  #<1 ... 8877887888798880
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