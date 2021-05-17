ruvex написав:Приват конечно cute банк. Рассказывают в чате, что выплата до 15.05.2021 - ожидайте.
Розыгрыш который должен быть опубликован на странице, вообще где? Какого рожна клиенты должны тратить время на создание каикх-то заявок и ожидать выполнения банком своих же условий акций?
Гы, #зелене_лайно внесло сегодня в правила акции п.3.1.3 : Якщо відправник зареєструвався в акції і надіслав переказ по Україні отримувачу, який теж зареєструвався в акції, то кешбек отримає відправник.
Ferlakur написав:Гы, #зелене_лайно внесло сегодня в правила акции п.3.1.3 : Якщо відправник зареєструвався в акції і надіслав переказ по Україні отримувачу, який теж зареєструвався в акції, то кешбек отримає відправник.
Сегодня был в отделении, то там под запись на планшете менеджер декларирует очередной розигрищ - бла бла бла Айфон 12 про и тут же подписывает чела под акцию. А на вопрос - и чё выигрывают ? сразу же скорострел - ДА КОНЕЧНО, у нас сотрудники выиграли и клиенты , и по всей Украине. ПОжалел уши, свою душевную организацию и вышел вон.
Я выполнил условия акции, это было не трудно. Разумеется - кинули, ничего не заплатили. Всё как и ожидалось, ничего необычного, расходимся. Вот если бы сдержали обещания - это было бы экстраординарно, достойно обсуждения. А так - всё прошло штатно, нечего обсуждать
mustbe написав:Я выполнил условия акции, это было не трудно. Разумеется - кинули, ничего не заплатили. Всё как и ожидалось, ничего необычного, расходимся. Вот если бы сдержали обещания - это было бы экстраординарно, достойно обсуждения. А так - всё прошло штатно, нечего обсуждать
Подайте заявку в чате, у меня вчера приняли по двум аккаунтам. Есть шанс, что выплатят. С третьим сложнее — там был прием перевода, а по их новой версии это не засчитывается. По этому кейсу даже не подавал заявку.