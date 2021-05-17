ПриватБанк написав:Звернулись в особистому повідомленні, щоб уточнити ваші контакти та перевірити інформацію детальніше.
Спасибо, но нет. Из-за жалких 50грн я не буду тратить время на всякие переписки, обращения и прочие фейсбуки. Всю свою кидательную сущность банк показал ещё на стейках. Но тогда речь шла про 800грн, было интереснее. Как видим - ничего не изменилось: чтобы получить обещанное нужно бороться, что-то доказывать, тратить время. Проведите хоть одну акцию, по которой честно выплатите обещанное - тогда и посмотрим. А пока - #ЗеленеЛайно
Oktawa написав:15 число уже прошло, а по акции так ничего и не выплатили.
У вашому випадку, переказ було здійснено між власними рахунками, що не являється виконаною умовою. В пункті 3.1.2 чітко зазначено, що учасник має протягом будь-якого періоду отримати або надіслати міжнародний переказ із картки Visa на будь-яку картку ПриватБанку чи внутрішньоукраїнський переказ (але не між власними рахунками) з карткою Visa ПриватБанку або іншим способом, зазначеним на сайті, із карткою Visa та здійснити будь-якою карткою Visa ПриватБанку від 3 (трьох) транзакцій на суму від 50 грн (п’ятдесяти гривень 00 коп.). З повагою, ПриватБанк.
ПриватБанк написав:Звернулись в особистому повідомленні, щоб уточнити ваші контакти та перевірити інформацію детальніше.
Спасибо, но нет. Из-за жалких 50грн я не буду тратить время на всякие переписки, обращения и прочие фейсбуки. Всю свою кидательную сущность банк показал ещё на стейках. Но тогда речь шла про 800грн, было интереснее. Как видим - ничего не изменилось: чтобы получить обещанное нужно бороться, что-то доказывать, тратить время. Проведите хоть одну акцию, по которой честно выплатите обещанное - тогда и посмотрим. А пока - #ЗеленеЛайно
Кешбек може бути зараховано при чіткому виконанні умов акції. Для того, щоб ми змогли більш детально розглянути ваш випадок та перевірити чи були вами виконані умови – просимо вказати приватним повідомленням ваш номер телефону.
ПриватБанк написав:Кешбек може бути зараховано при чіткому виконанні умов акції
Как Вы прокомментируете то, что банк меняет условия акции по ходу её проведения ? Соответствует ли это действительности ? Если да - считаете ли Вы это нормальным с общечеловеческой и финансовой точек зрения ?