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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8879888088818882>
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 12:45

Re: Приватбанк

А вот перл от офпреда #зеленого_лайна с минфина:

"З метою запобігання виникнення ситуацій, які не підлягають умовам акції — в умови додана інформація про відправника. "

:lol:
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 12:51

  ПриватБанк написав:Звернулись в особистому повідомленні, щоб уточнити ваші контакти та перевірити інформацію детальніше.

Спасибо, но нет.
Из-за жалких 50грн я не буду тратить время на всякие переписки, обращения и прочие фейсбуки.
Всю свою кидательную сущность банк показал ещё на стейках.
Но тогда речь шла про 800грн, было интереснее.
Как видим - ничего не изменилось: чтобы получить обещанное нужно бороться, что-то доказывать, тратить время.
Проведите хоть одну акцию, по которой честно выплатите обещанное - тогда и посмотрим.
А пока - #ЗеленеЛайно
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 12:53

  Ferlakur написав:"З метою запобігання виникнення ситуацій, які не підлягають умовам акції — в умови додана інформація про відправника. "

Всё как и раньше:
Чтобы кинуть всех по правилам - мы просто задним числом поменяем правила.
Всё честно, не подкопаешься )
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 13:14

Re: Приватбанк

  mustbe написав:Проведите хоть одну акцию, по которой честно выплатите обещанное...
По акции "Платіть безконтактно" нареканий нет. После списания видно начислился ли кешбек. Единственное общий баланс кешбека можно только в старой веб-версии Приват24.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 13:59

  Oktawa написав:15 число уже прошло, а по акции так ничего и не выплатили.




У вашому випадку, переказ було здійснено між власними рахунками, що не являється виконаною умовою.
В пункті 3.1.2 чітко зазначено, що учасник має протягом будь-якого періоду отримати або надіслати міжнародний переказ із картки Visa на будь-яку картку ПриватБанку чи внутрішньоукраїнський переказ (але не між власними рахунками) з карткою Visa ПриватБанку або іншим способом, зазначеним на сайті, із карткою Visa та здійснити будь-якою карткою Visa ПриватБанку від 3 (трьох) транзакцій на суму від 50 грн (п’ятдесяти гривень 00 коп.).
З повагою, ПриватБанк.
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 14:04

ПриватБанк
Условия выполнены, но все равно ничего нет.
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 14:05

  mustbe написав:
  ПриватБанк написав:Звернулись в особистому повідомленні, щоб уточнити ваші контакти та перевірити інформацію детальніше.

Спасибо, но нет.
Из-за жалких 50грн я не буду тратить время на всякие переписки, обращения и прочие фейсбуки.
Всю свою кидательную сущность банк показал ещё на стейках.
Но тогда речь шла про 800грн, было интереснее.
Как видим - ничего не изменилось: чтобы получить обещанное нужно бороться, что-то доказывать, тратить время.
Проведите хоть одну акцию, по которой честно выплатите обещанное - тогда и посмотрим.
А пока - #ЗеленеЛайно




Кешбек може бути зараховано при чіткому виконанні умов акції. Для того, щоб ми змогли більш детально розглянути ваш випадок та перевірити чи були вами виконані умови – просимо вказати приватним повідомленням ваш номер телефону.
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 14:10

  ПриватБанк написав:Кешбек може бути зараховано при чіткому виконанні умов акції


... якими банк крутить, як циган сонцем :mrgreen:
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 14:12

  ruvex написав:ПриватБанк
Условия выполнены, но все равно ничего нет.


Ми звернулися до вас в приватні повідомлення, щоб уточнити ваші контакти та детальніше розглянути ваш випадок.
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 14:20

  ПриватБанк написав:Кешбек може бути зараховано при чіткому виконанні умов акції

Как Вы прокомментируете то, что банк меняет условия акции по ходу её проведения ?
Соответствует ли это действительности ?
Если да - считаете ли Вы это нормальным с общечеловеческой и финансовой точек зрения ?
mustbe
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