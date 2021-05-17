Приватбанк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 тра, 2021 14:21
ПриватБанк написав: ruvex написав: ПриватБанк
Условия выполнены, но все равно ничего нет.
Ми звернулися до вас в приватні повідомлення, щоб уточнити ваші контакти та детальніше розглянути ваш випадок.
Вы поймите одну простую вещь , эти случаи не нужно детальнее рассматривать ,нужно не доводить до рассмотрения вообще . Я удивляюсь как мне удалось в 17 году выиграть единственный в розыгрыше айпад , видимо в том году уже буду государственным банк ещё ехал по накатанной частной колее.
Гурман
Повідомлень: 474
З нами з: 11.11.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 191 раз.
Профіль
Додано: Вів 18 тра, 2021 14:21
ПриватБанк написав:
Кешбек може бути зараховано при чіткому виконанні умов акції.
Перевод 501 грн на карту привата через П24 (получавший в акции не участвовал) и три операции в торговой сети на 50+ грн.
Кешбека нет. Что я сделал не так ?
Kalgan
Повідомлень: 682
З нами з: 02.01.19
Подякував: 36 раз.
Подякували: 76 раз.
Профіль
Додано: Вів 18 тра, 2021 14:27
Kalgan написав:
Что я сделал не так ?
Стали клиентом не того банка !!!
Гурман
Повідомлень: 474
З нами з: 11.11.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 191 раз.
Профіль
Додано: Вів 18 тра, 2021 14:31
MASolomko написав: mustbe написав:
Проведите хоть одну акцию, по которой честно выплатите обещанное...
По
акции "Платіть безконтактно"
нареканий нет. После списания видно начислился ли кешбек. Единственное общий баланс кешбека можно только в старой веб-версии Приват24.
Нажаль, збої траплялися в Приваті й у траліках, хоча й вирішувалися до цих пір, нараховували ненарахований одразу кешбек. Але питання (риторичне, аякже) те саме: навіщо створювати оці усі колізії?..
kreuz
Повідомлень: 2992
З нами з: 10.12.07
Подякував: 159 раз.
Подякували: 216 раз.
Профіль
Додано: Вів 18 тра, 2021 14:47
kreuz, по своим картам кешбек по этой акции выгреб. Проблем со стороны Привата не замечены, а вот со стороны нашего КТТУ...
MASolomko
Повідомлень: 3266
З нами з: 08.03.18
Подякував: 391 раз.
Подякували: 555 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему