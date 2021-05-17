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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8879888088818882
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 14:21

  ПриватБанк написав:
  ruvex написав:ПриватБанк
Условия выполнены, но все равно ничего нет.


Ми звернулися до вас в приватні повідомлення, щоб уточнити ваші контакти та детальніше розглянути ваш випадок.
Вы поймите одну простую вещь , эти случаи не нужно детальнее рассматривать ,нужно не доводить до рассмотрения вообще . Я удивляюсь как мне удалось в 17 году выиграть единственный в розыгрыше айпад , видимо в том году уже буду государственным банк ещё ехал по накатанной частной колее.
Гурман
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 14:21

Re: Приватбанк

  ПриватБанк написав:Кешбек може бути зараховано при чіткому виконанні умов акції.

Перевод 501 грн на карту привата через П24 (получавший в акции не участвовал) и три операции в торговой сети на 50+ грн.
Кешбека нет. Что я сделал не так ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 14:27

Re: Приватбанк

  Kalgan написав:Что я сделал не так ?
Стали клиентом не того банка !!!
Гурман
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 14:31

  MASolomko написав:
  mustbe написав:Проведите хоть одну акцию, по которой честно выплатите обещанное...
По акции "Платіть безконтактно" нареканий нет. После списания видно начислился ли кешбек. Единственное общий баланс кешбека можно только в старой веб-версии Приват24.

Нажаль, збої траплялися в Приваті й у траліках, хоча й вирішувалися до цих пір, нараховували ненарахований одразу кешбек. Але питання (риторичне, аякже) те саме: навіщо створювати оці усі колізії?..
kreuz
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 14:47

Re: Приватбанк

kreuz, по своим картам кешбек по этой акции выгреб. Проблем со стороны Привата не замечены, а вот со стороны нашего КТТУ...
MASolomko
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  #<1 ... 8879888088818882
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