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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8880888188828883
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 15:19

  ruvex написав:
  Ferlakur написав:Только что отзвонились знакомому по созданной вчера заявке, говорят его перевод другому клиенту Привата не соответствует условиям акции, надо было переводить на карту другого банка, о! :mrgreen:

Нет здесь в условиях разговора о другом банке.


К вечеру будет! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 15:21

  v57 написав:пачка сигарет дороже 50*0.805
лень пальцы бить :)

На то и расчет ихний гнилой. С одной стороны оно конешно, но с другой, кто мы есть: лохи печальные или свинорылы матёрые?? :?:
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 15:31

  mustbe написав:
  ПриватБанк написав:Звернулись в особистому повідомленні, щоб уточнити ваші контакти та перевірити інформацію детальніше.

Спасибо, но нет.
Из-за жалких 50грн я не буду тратить время на всякие переписки, обращения и прочие фейсбуки.
Всю свою кидательную сущность банк показал ещё на стейках.
Но тогда речь шла про 800грн, было интереснее.
Как видим - ничего не изменилось: чтобы получить обещанное нужно бороться, что-то доказывать, тратить время.
Проведите хоть одну акцию, по которой честно выплатите обещанное - тогда и посмотрим.
А пока - #ЗеленеЛайно

Так, если участвовать в акциях и помалкивать о результатах, тогда никогда его и не будет, на это и расчет.
Средства прошли по счетам, будет к чему отчет приложить, покупки сделаны - банку плюс, участники еще сговорчивые можно и продинамить. Они ведь ждут не дождутся следующей акции, их у них есть для нас.
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 16:27

  Kalgan написав:
  ПриватБанк написав:Кешбек може бути зараховано при чіткому виконанні умов акції.

Перевод 501 грн на карту привата через П24 (получавший в акции не участвовал) и три операции в торговой сети на 50+ грн.
Кешбека нет. Что я сделал не так ?



Ми звернулися до вас в приватні повідомлення, щоб уточнити ваш номер телефону та розібратися в ситуації детальніше.
ПриватБанк
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 16:36

  ПриватБанк написав:
  Kalgan написав:Перевод 501 грн на карту привата через П24 (получавший в акции не участвовал) и три операции в торговой сети на 50+ грн.
Кешбека нет. Что я сделал не так ?

Ми звернулися до вас в приватні повідомлення, щоб уточнити ваш номер телефону та розібратися в ситуації детальніше.

Это был общий вопрос, который не требует авторизации.
Полагается ли кешбек клиенту, который совершил вышеуказанные операции ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 16:39

  ПриватБанк написав:
  mustbe написав:
  ПриватБанк написав:Звернулись в особистому повідомленні, щоб уточнити ваші контакти та перевірити інформацію детальніше.

Спасибо, но нет.
Из-за жалких 50грн я не буду тратить время на всякие переписки, обращения и прочие фейсбуки.
Всю свою кидательную сущность банк показал ещё на стейках.
Но тогда речь шла про 800грн, было интереснее.
Как видим - ничего не изменилось: чтобы получить обещанное нужно бороться, что-то доказывать, тратить время.
Проведите хоть одну акцию, по которой честно выплатите обещанное - тогда и посмотрим.
А пока - #ЗеленеЛайно




Кешбек може бути зараховано при чіткому виконанні умов акції. Для того, щоб ми змогли більш детально розглянути ваш випадок та перевірити чи були вами виконані умови – просимо вказати приватним повідомленням ваш номер телефону.

А где результаты определения получателей 500 грн. по акции «Скинь через Приват разом з Visa»?
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 16:56

  mustbe написав:
  ПриватБанк написав:
  Kalgan написав:Перевод 501 грн на карту привата через П24 (получавший в акции не участвовал) и три операции в торговой сети на 50+ грн.
Кешбека нет. Что я сделал не так ?

Ми звернулися до вас в приватні повідомлення, щоб уточнити ваш номер телефону та розібратися в ситуації детальніше.

Это был общий вопрос, который не требует авторизации.
Полагается ли кешбек клиенту, который совершил вышеуказанные операции ?

Общий не общий, а их поддержка уже второй день не может дать ответ по зарегистрированной заявке именно по этому кейсу :(
Kalgan
 
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