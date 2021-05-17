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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8880888188828883 Додано: Вів 18 тра, 2021 15:19 ruvex написав: Ferlakur написав: Только что отзвонились знакомому по созданной вчера заявке, говорят его перевод другому клиенту Привата не соответствует условиям акции, надо было переводить на карту другого банка, о! Только что отзвонились знакомому по созданной вчера заявке, говорят его перевод другому клиенту Привата не соответствует условиям акции, надо было переводить на карту другого банка, о!

Нет здесь в условиях разговора о другом банке.

Нет здесь в условиях разговора о другом банке.



К вечеру будет! К вечеру будет! Ferlakur Повідомлень: 3910 З нами з: 14.10.08 Подякував: 229 раз. Подякували: 204 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 тра, 2021 15:21 v57 написав: пачка сигарет дороже 50*0.805

лень пальцы бить пачка сигарет дороже 50*0.805лень пальцы бить

На то и расчет ихний гнилой. С одной стороны оно конешно, но с другой, кто мы есть: лохи печальные или свинорылы матёрые?? На то и расчет ихний гнилой. С одной стороны оно конешно, но с другой, кто мы есть: лохи печальные или свинорылы матёрые?? Ferlakur Повідомлень: 3910 З нами з: 14.10.08 Подякував: 229 раз. Подякували: 204 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 тра, 2021 15:31 mustbe написав: ПриватБанк написав: Звернулись в особистому повідомленні, щоб уточнити ваші контакти та перевірити інформацію детальніше. Звернулись в особистому повідомленні, щоб уточнити ваші контакти та перевірити інформацію детальніше.

Спасибо, но нет.

Из-за жалких 50грн я не буду тратить время на всякие переписки, обращения и прочие фейсбуки.

Всю свою кидательную сущность банк показал ещё на стейках.

Но тогда речь шла про 800грн, было интереснее.

Как видим - ничего не изменилось: чтобы получить обещанное нужно бороться, что-то доказывать, тратить время.

Проведите хоть одну акцию, по которой честно выплатите обещанное - тогда и посмотрим.

А пока - #ЗеленеЛайно Спасибо, но нет.Из-за жалких 50грн я не буду тратить время на всякие переписки, обращения и прочие фейсбуки.Всю свою кидательную сущность банк показал ещё на стейках.Но тогда речь шла про 800грн, было интереснее.Как видим - ничего не изменилось: чтобы получить обещанное нужно бороться, что-то доказывать, тратить время.Проведите хоть одну акцию, по которой честно выплатите обещанное - тогда и посмотрим.А пока - #ЗеленеЛайно

Так, если участвовать в акциях и помалкивать о результатах, тогда никогда его и не будет, на это и расчет.

Средства прошли по счетам, будет к чему отчет приложить, покупки сделаны - банку плюс, участники еще сговорчивые можно и продинамить. Они ведь ждут не дождутся следующей акции, их у них есть для нас. Так, если участвовать в акциях и помалкивать о результатах, тогда никогда его и не будет, на это и расчет.Средства прошли по счетам, будет к чему отчет приложить, покупки сделаны - банку плюс, участники еще сговорчивые можно и продинамить. Они ведь ждут не дождутся следующей акции, их у них есть для нас. ruvex

Повідомлень: 10786 З нами з: 03.11.08 Подякував: 831 раз. Подякували: 2489 раз. Профіль 1 6 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 тра, 2021 16:27 Kalgan написав: ПриватБанк написав: Кешбек може бути зараховано при чіткому виконанні умов акції. Кешбек може бути зараховано при чіткому виконанні умов акції.

Перевод 501 грн на карту привата через П24 (получавший в акции не участвовал) и три операции в торговой сети на 50+ грн.

Кешбека нет. Что я сделал не так ? Перевод 501 грн на карту привата через П24 (получавший в акции не участвовал) и три операции в торговой сети на 50+ грн.Кешбека нет. Что я сделал не так ?





Ми звернулися до вас в приватні повідомлення, щоб уточнити ваш номер телефону та розібратися в ситуації детальніше. Ми звернулися до вас в приватні повідомлення, щоб уточнити ваш номер телефону та розібратися в ситуації детальніше. ПриватБанк

Представник банку Повідомлень: 79 З нами з: 18.12.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 тра, 2021 16:36 ПриватБанк написав: Kalgan написав: Перевод 501 грн на карту привата через П24 (получавший в акции не участвовал) и три операции в торговой сети на 50+ грн.

Кешбека нет. Что я сделал не так ? Перевод 501 грн на карту привата через П24 (получавший в акции не участвовал) и три операции в торговой сети на 50+ грн.Кешбека нет. Что я сделал не так ?

Ми звернулися до вас в приватні повідомлення, щоб уточнити ваш номер телефону та розібратися в ситуації детальніше. Ми звернулися до вас в приватні повідомлення, щоб уточнити ваш номер телефону та розібратися в ситуації детальніше.

Это был общий вопрос, который не требует авторизации.

Полагается ли кешбек клиенту, который совершил вышеуказанные операции ? Это был общий вопрос, который не требует авторизации.Полагается ли кешбек клиенту, который совершил вышеуказанные операции ? mustbe

Повідомлень: 5471 З нами з: 27.12.17 Подякував: 112 раз. Подякували: 572 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 тра, 2021 16:39 ПриватБанк написав: mustbe написав: ПриватБанк написав: Звернулись в особистому повідомленні, щоб уточнити ваші контакти та перевірити інформацію детальніше. Звернулись в особистому повідомленні, щоб уточнити ваші контакти та перевірити інформацію детальніше.

Спасибо, но нет.

Из-за жалких 50грн я не буду тратить время на всякие переписки, обращения и прочие фейсбуки.

Всю свою кидательную сущность банк показал ещё на стейках.

Но тогда речь шла про 800грн, было интереснее.

Как видим - ничего не изменилось: чтобы получить обещанное нужно бороться, что-то доказывать, тратить время.

Проведите хоть одну акцию, по которой честно выплатите обещанное - тогда и посмотрим.

А пока - #ЗеленеЛайно Спасибо, но нет.Из-за жалких 50грн я не буду тратить время на всякие переписки, обращения и прочие фейсбуки.Всю свою кидательную сущность банк показал ещё на стейках.Но тогда речь шла про 800грн, было интереснее.Как видим - ничего не изменилось: чтобы получить обещанное нужно бороться, что-то доказывать, тратить время.Проведите хоть одну акцию, по которой честно выплатите обещанное - тогда и посмотрим.А пока - #ЗеленеЛайно







Кешбек може бути зараховано при чіткому виконанні умов акції. Для того, щоб ми змогли більш детально розглянути ваш випадок та перевірити чи були вами виконані умови – просимо вказати приватним повідомленням ваш номер телефону. Кешбек може бути зараховано при чіткому виконанні умов акції. Для того, щоб ми змогли більш детально розглянути ваш випадок та перевірити чи були вами виконані умови – просимо вказати приватним повідомленням ваш номер телефону.

А где результаты определения получателей 500 грн. по акции «Скинь через Приват разом з Visa»? А где результаты определения получателей 500 грн. по акции «Скинь через Приват разом з Visa»? velvet Повідомлень: 3848 З нами з: 06.03.09 Подякував: 32 раз. Подякували: 568 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 тра, 2021 16:56 mustbe написав: ПриватБанк написав: Kalgan написав: Перевод 501 грн на карту привата через П24 (получавший в акции не участвовал) и три операции в торговой сети на 50+ грн.

Кешбека нет. Что я сделал не так ? Перевод 501 грн на карту привата через П24 (получавший в акции не участвовал) и три операции в торговой сети на 50+ грн.Кешбека нет. Что я сделал не так ?

Ми звернулися до вас в приватні повідомлення, щоб уточнити ваш номер телефону та розібратися в ситуації детальніше. Ми звернулися до вас в приватні повідомлення, щоб уточнити ваш номер телефону та розібратися в ситуації детальніше.

Это был общий вопрос, который не требует авторизации.

Полагается ли кешбек клиенту, который совершил вышеуказанные операции ? Это был общий вопрос, который не требует авторизации.Полагается ли кешбек клиенту, который совершил вышеуказанные операции ?

Общий не общий, а их поддержка уже второй день не может дать ответ по зарегистрированной заявке именно по этому кейсу Общий не общий, а их поддержка уже второй день не может дать ответ по зарегистрированной заявке именно по этому кейсу Kalgan Повідомлень: 684 З нами з: 02.01.19 Подякував: 38 раз. Подякували: 76 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 8880888188828883 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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