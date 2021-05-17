|
|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 3910
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 229 раз.
- Подякували: 204 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 тра, 2021 15:21
v57 написав:
пачка сигарет дороже 50*0.805
лень пальцы бить
На то и расчет ихний гнилой. С одной стороны оно конешно, но с другой, кто мы есть: лохи печальные или свинорылы матёрые??
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 3910
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 229 раз.
- Подякували: 204 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 тра, 2021 15:31
mustbe написав: ПриватБанк написав:
Звернулись в особистому повідомленні, щоб уточнити ваші контакти та перевірити інформацію детальніше.
Спасибо, но нет.
Из-за жалких 50грн я не буду тратить время на всякие переписки, обращения и прочие фейсбуки.
Всю свою кидательную сущность банк показал ещё на стейках.
Но тогда речь шла про 800грн, было интереснее.
Как видим - ничего не изменилось: чтобы получить обещанное нужно бороться, что-то доказывать, тратить время.
Проведите хоть одну акцию, по которой честно выплатите обещанное - тогда и посмотрим.
А пока - #ЗеленеЛайно
Так, если участвовать в акциях и помалкивать о результатах, тогда никогда его и не будет, на это и расчет.
Средства прошли по счетам, будет к чему отчет приложить, покупки сделаны - банку плюс, участники еще сговорчивые можно и продинамить. Они ведь ждут не дождутся следующей акции, их у них есть для нас.
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 10786
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 831 раз.
- Подякували: 2489 раз.
-
- Профіль
-
1
6
2
Додано: Вів 18 тра, 2021 16:27
Kalgan написав: ПриватБанк написав:
Кешбек може бути зараховано при чіткому виконанні умов акції.
Перевод 501 грн на карту привата через П24 (получавший в акции не участвовал) и три операции в торговой сети на 50+ грн.
Кешбека нет. Что я сделал не так ?
Ми звернулися до вас в приватні повідомлення, щоб уточнити ваш номер телефону та розібратися в ситуації детальніше.
-
ПриватБанк
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 79
- З нами з: 18.12.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 тра, 2021 16:36
ПриватБанк написав: Kalgan написав:
Перевод 501 грн на карту привата через П24 (получавший в акции не участвовал) и три операции в торговой сети на 50+ грн.
Кешбека нет. Что я сделал не так ?
Ми звернулися до вас в приватні повідомлення, щоб уточнити ваш номер телефону та розібратися в ситуації детальніше.
Это был общий вопрос, который не требует авторизации.
Полагается ли кешбек клиенту, который совершил вышеуказанные операции ?
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 5471
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 572 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 18 тра, 2021 16:39
ПриватБанк написав: mustbe написав: ПриватБанк написав:
Звернулись в особистому повідомленні, щоб уточнити ваші контакти та перевірити інформацію детальніше.
Спасибо, но нет.
Из-за жалких 50грн я не буду тратить время на всякие переписки, обращения и прочие фейсбуки.
Всю свою кидательную сущность банк показал ещё на стейках.
Но тогда речь шла про 800грн, было интереснее.
Как видим - ничего не изменилось: чтобы получить обещанное нужно бороться, что-то доказывать, тратить время.
Проведите хоть одну акцию, по которой честно выплатите обещанное - тогда и посмотрим.
А пока - #ЗеленеЛайно
Кешбек може бути зараховано при чіткому виконанні умов акції. Для того, щоб ми змогли більш детально розглянути ваш випадок та перевірити чи були вами виконані умови – просимо вказати приватним повідомленням ваш номер телефону.
А где результаты определения получателей 500 грн. по акции «Скинь через Приват разом з Visa»?
-
velvet
-
-
- Повідомлень: 3848
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 568 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 тра, 2021 16:56
mustbe написав: ПриватБанк написав: Kalgan написав:
Перевод 501 грн на карту привата через П24 (получавший в акции не участвовал) и три операции в торговой сети на 50+ грн.
Кешбека нет. Что я сделал не так ?
Ми звернулися до вас в приватні повідомлення, щоб уточнити ваш номер телефону та розібратися в ситуації детальніше.
Это был общий вопрос, который не требует авторизации.
Полагается ли кешбек клиенту, который совершил вышеуказанные операции ?
Общий не общий, а их поддержка уже второй день не может дать ответ по зарегистрированной заявке именно по этому кейсу
-
Kalgan
-
-
- Повідомлень: 684
- З нами з: 02.01.19
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 76 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz
, Slx
, Кочевник
і 7 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|