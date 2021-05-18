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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 тра, 2021 18:21
пришо 50, само
и вроде без вычета 19.5
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v57
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Додано: Вів 18 тра, 2021 18:41
Вот моё участие в акции "#Скинь_через_Приват".
8 апреля, зарегистрировался, старался чётко читать условия акции. Через интернет-банкинг другого банка перевёл деньгу на свою дебетовую Visa. Со своей кредитной Visa сделал оплаты 9 и две 11 апреля.
Потом на форуме появилась информация про обновлённые условия:
Міжнародні й внутрішньоукраїнські перекази можна надіслати або отримати через вебверсію і мобільний додаток Приват24, а також за допомогою сервісу Sendmoney. Інші способи (наприклад, переказ через додаток іншого банку) не враховуються в акції.
Пришлось 27 апреля переиграть пополнение через LiqPay. 28 и 30 апреля сделал по две оплаты. До третий так и не дошёл...
Никакого кешбека!
Банк после акции "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!" не сделал выводы и не начал чётко рисовать правила в своих акциях.
ps Никуда не жаловался. Просто подтверждение фактов.
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MASolomko
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Додано: Вів 18 тра, 2021 18:49
Приехало по полтосу по двум аккам. Видать совесть таки проснулась.
Никуда не звонил, не писал, только сюда.
Н-да, для репутации банки - ценность такой акции более чем сомнительна.
Впрочем - ждём новых акций, новых квестов.
С бегемотом не заскучаешь, не расслабишься )
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mustbe
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Додано: Вів 18 тра, 2021 19:05
MASolomko написав:
Вот моё участие в акции "#Скинь_через_Приват".
8 апреля, зарегистрировался, старался чётко читать условия акции. Через интернет-банкинг другого банка перевёл деньгу на свою дебетовую Visa. Со своей кредитной Visa сделал оплаты 9 и две 11 апреля.
Потом на форуме появилась информация про обновлённые условия:
Міжнародні й внутрішньоукраїнські перекази можна надіслати або отримати через вебверсію і мобільний додаток Приват24, а також за допомогою сервісу Sendmoney. Інші способи (наприклад, переказ через додаток іншого банку) не враховуються в акції.
Пришлось 27 апреля переиграть пополнение через LiqPay. 28 и 30 апреля сделал по две оплаты. До третий так и не дошёл...
Никакого кешбека!
Банк после акции "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!" не сделал выводы и не начал чётко рисовать правила в своих акциях.
ps Никуда не жаловался. Просто подтверждение фактов.
Добрий вечір!
Після реєстрації потрібно надіслати або отримати переказ із карткою Visa від 500 грн (в еквіваленті) та зробити карткою Visa ПриватБанку щонайменше 3 купівлі від 50 грн кожна. У випадку, якщо дані умови були виконані та ви не отримали кешбек – просимо написати нам в приватні повідомлення ваш номер телефону для перевірки.
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Додано: Вів 18 тра, 2021 19:30
ПриватБанк написав:
Добрий вечір!
Після реєстрації потрібно надіслати або отримати переказ із карткою Visa від 500 грн (в еквіваленті) та зробити карткою Visa ПриватБанку щонайменше 3 купівлі від 50 грн кожна. У випадку, якщо дані умови були виконані та ви не отримали кешбек – просимо написати нам в приватні повідомлення ваш номер телефону для перевірки.
а шо проверять? поймите тут многие после того как Вы поправляете правила по второму кругу 3 покупки делали... шобы наверняка)
я пониаю раньше была акция 800 грн, тут же только 50 - многим этого даже на месяц на мобилку не хватит
И тут возникает вопрос почему банк не думает о своих клиентах, о их финансовом благополучии?!
даёшь нормальный акции и нормальные гарантированные призы! а главное своевременные выплаты по ним, без лишних заявок в чат!
Востаннє редагувалось uaprofi
в Вів 18 тра, 2021 19:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 18 тра, 2021 19:32
Мизантрóп написав:
Коллега,Рувекс,не палите учётку из-за мелочи, я им с нового года по гугпей разводу 6 по 50 подарил,зато больше не страдаю))
Да все уже продано до нас.
Думаю каждая подобная акция, а вернее ее результат находит все больше ценителей своего времени.
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ruvex
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Додано: Вів 18 тра, 2021 19:43
ruvex написав:
Банки превращаются в того хлопа, "хозяина своего слова"
Нет.
Есть банки, которые платят честно, без всяких напоминаний и "уточнения деталей".
А есть банки вроде Привата, где каждую копейку приходится выгрызать.
Просто разное отношение к клиентам и к своему слову
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