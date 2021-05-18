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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 тра, 2021 21:31
мазохисты
вы не свыни, вы ёжики кушающие кактус (зелёный)
перестаньте себе льстить и успокойтесь
мне от нравицо: обозвали зеленелайно и давай типа босыми ногами.... вы рили это серьёзно?
для меня на сейчас это зеленелайно, но я и не в курсе акций и прочей фигни, и вообще картами не пользуюсь, помимо зп
Востаннє редагувалось clash
в Вів 18 тра, 2021 21:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 18 тра, 2021 21:42
mustbe написав:
Приехало по полтосу по двум аккам. Видать совесть таки проснулась.
Никуда не звонил, не писал, только сюда.
Н-да, для репутации банки - ценность такой акции более чем сомнительна.
Впрочем - ждём новых акций, новых квестов.
С бегемотом не заскучаешь, не расслабишься )
Пришло 50 грн після заявки на один з двох аків, по другому ще чекаю...
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kreuz
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Додано: Вів 18 тра, 2021 23:55
Ferlakur написав:
А как тебе такое, Илон Маск?
"По карті були зроблені операції переказу особистих коштів 505 грн між рахунками ПриватБанку, також були зроблені операції поповнення мобільного PORTMONE LTD * LIFECELL на 55 грн.
Дані операції не приймають участь у акції"
Ах вот оно что. А откуда участники акции могли узнать, что не все покупки принимают участие в акции, если в условиях акции об этом не было написано?
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Bosstone
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Додано: Сер 19 тра, 2021 12:42
Люди, подскажите, есть всё-таки прямая тропинка с "Универсальной" на "Альфу", или её нет? Собственные средства, разумеется. Про два других банка известно хорошо, а про этот только обрывочная информация, что есть, но никакой конкретики.
Пополнил, называется, "карту другого банка" через терминал. Как не сложно догадаться, деньги вдруг оказались на Привате. Хорошо, хоть быстро.
Можно в личку.
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M-Audio
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Додано: Сер 19 тра, 2021 12:52
M-Audio написав:
есть всё-таки прямая тропинка с "Универсальной" на "Альфу", или её нет?
нуна рыться в меню ТСО
в ИБ нет
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Amethyst
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Додано: Сер 19 тра, 2021 12:56
Amethyst написав: M-Audio написав:
есть всё-таки прямая тропинка с "Универсальной" на "Альфу", или её нет?
нуна рыться в меню ТСО
в ИБ нет
Воно там (у П24 тобто) з'являється як шаблон після поповнення Альфи в ТСО, але пише, що через цей канал (П24) отримувач не приймає...
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kreuz
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Додано: Сер 19 тра, 2021 13:04
kreuz написав: Amethyst написав: M-Audio написав:
есть всё-таки прямая тропинка с "Универсальной" на "Альфу", или её нет?
нуна рыться в меню ТСО
в ИБ нет
Воно там (у П24 тобто) з'являється як шаблон після поповнення Альфи в ТСО, але пише, що через цей канал (П24) отримувач не приймає...
Тобто завжди тільки в ТСО
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Amethyst
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Додано: Сер 19 тра, 2021 13:12
Amethyst написав:
Тобто завжди тільки в ТСО
Ну хорошо, пусть будет, но куда тыкать? Пополнить карту другого банка - Альфа - Номер - Сумма - (на этом этапе я сую наличные) -- "оплатить картой"? Так правильно? Там же интерфейс дурацко-упрощенный, оно же ничего не напишет, скорее всего. Молча снимет комиссию за снятие наличных, если что-то сделать не так, и всё тут. "Под ноль", чтобы на комиссию не хватило - не могу, кредитка, а все остальные карты виртуальные.
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M-Audio
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Додано: Сер 19 тра, 2021 13:54
M-Audio, подходишь к тумбе > вставляешь карту ПриватБанка для авторизации > Банковские услуги\Пополнить карту другого банка > вводишь номер или вставляешь карту Альфа > далее следуешь инструкциям на экране.
На этапе пополнения выбираешь пополнить с карты и потом вставляешь карту ПриватБанка, с которой надо забрать деньги.
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MASolomko
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