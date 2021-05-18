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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8883888488858886>
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 21:31

Re: Приватбанк

мазохисты :lol:
вы не свыни, вы ёжики кушающие кактус (зелёный) :lol:
перестаньте себе льстить и успокойтесь :lol:
мне от нравицо: обозвали зеленелайно и давай типа босыми ногами.... вы рили это серьёзно?
для меня на сейчас это зеленелайно, но я и не в курсе акций и прочей фигни, и вообще картами не пользуюсь, помимо зп
Востаннє редагувалось clash в Вів 18 тра, 2021 21:44, всього редагувалось 1 раз.
clash
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 21:42

  mustbe написав:Приехало по полтосу по двум аккам. Видать совесть таки проснулась.
Никуда не звонил, не писал, только сюда.

Н-да, для репутации банки - ценность такой акции более чем сомнительна.
Впрочем - ждём новых акций, новых квестов.
С бегемотом не заскучаешь, не расслабишься )

Пришло 50 грн після заявки на один з двох аків, по другому ще чекаю...
kreuz
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 23:55

  Ferlakur написав:А как тебе такое, Илон Маск?

"По карті були зроблені операції переказу особистих коштів 505 грн між рахунками ПриватБанку, також були зроблені операції поповнення мобільного PORTMONE LTD * LIFECELL на 55 грн.
Дані операції не приймають участь у акції"

Ах вот оно что. А откуда участники акции могли узнать, что не все покупки принимают участие в акции, если в условиях акции об этом не было написано?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 12:42

Люди, подскажите, есть всё-таки прямая тропинка с "Универсальной" на "Альфу", или её нет? Собственные средства, разумеется. Про два других банка известно хорошо, а про этот только обрывочная информация, что есть, но никакой конкретики.

Пополнил, называется, "карту другого банка" через терминал. Как не сложно догадаться, деньги вдруг оказались на Привате. Хорошо, хоть быстро.

Можно в личку.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 12:52

Re: Приватбанк

  M-Audio написав:есть всё-таки прямая тропинка с "Универсальной" на "Альфу", или её нет?

нуна рыться в меню ТСО
в ИБ нет
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 12:56

  Amethyst написав:
  M-Audio написав:есть всё-таки прямая тропинка с "Универсальной" на "Альфу", или её нет?

нуна рыться в меню ТСО
в ИБ нет

Воно там (у П24 тобто) з'являється як шаблон після поповнення Альфи в ТСО, але пише, що через цей канал (П24) отримувач не приймає...
kreuz
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 13:04

  kreuz написав:
  Amethyst написав:
  M-Audio написав:есть всё-таки прямая тропинка с "Универсальной" на "Альфу", или её нет?

нуна рыться в меню ТСО
в ИБ нет

Воно там (у П24 тобто) з'являється як шаблон після поповнення Альфи в ТСО, але пише, що через цей канал (П24) отримувач не приймає...

Тобто завжди тільки в ТСО
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 13:12

  Amethyst написав:Тобто завжди тільки в ТСО
Ну хорошо, пусть будет, но куда тыкать? Пополнить карту другого банка - Альфа - Номер - Сумма - (на этом этапе я сую наличные) -- "оплатить картой"? Так правильно? Там же интерфейс дурацко-упрощенный, оно же ничего не напишет, скорее всего. Молча снимет комиссию за снятие наличных, если что-то сделать не так, и всё тут. "Под ноль", чтобы на комиссию не хватило - не могу, кредитка, а все остальные карты виртуальные.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 13:54

Re: Приватбанк

M-Audio, подходишь к тумбе > вставляешь карту ПриватБанка для авторизации > Банковские услуги\Пополнить карту другого банка > вводишь номер или вставляешь карту Альфа > далее следуешь инструкциям на экране.
На этапе пополнения выбираешь пополнить с карты и потом вставляешь карту ПриватБанка, с которой надо забрать деньги.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:05

Re: Приватбанк

  MASolomko написав:подходишь к тумбе > вставляешь карту ПриватБанка для авторизации

Одна карта Привата
  MASolomko написав:вставляешь карту Альфа
Одна карта Альфы
  MASolomko написав:потом вставляешь карту ПриватБанка

Вторая карта Привата, ведь одна уже вставлена. Сколько карт Привата нужно иметь и сколько картоприёмников в тумбе?
Charter
 
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