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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 тра, 2021 15:11
Charter написав: MASolomko написав:
подходишь к тумбе > вставляешь карту ПриватБанка для авторизации
Одна карта Привата
MASolomko написав:
вставляешь карту Альфа
Одна карта Альфы
MASolomko написав:
потом вставляешь карту ПриватБанка
Вторая карта Привата, ведь одна уже вставлена. Сколько карт Привата нужно иметь и сколько картоприёмников в тумбе?
Остання картка Привата для списання з неї коштів, вона там не стирчатиме, якщо номер карти Альфи будете читати карткоприймачем замість введення руцями...
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kreuz
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Додано: Сер 19 тра, 2021 15:12
kreuz написав:
Остання картка Привата для списання з неї коштів,
З цієї карти не можно авторизуваться? Для чого потрібні дві карти Привата?
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Charter
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Додано: Сер 19 тра, 2021 15:12
Charter написав:
Вторая карта Привата, ведь одна уже вставлена
ТСО возвращает 1ю, до вставки карты Альфы, потом возвращает карту Альфы, и наконец, возвратит и 2й раз карту Привата.
ТСО эт такая зелёная тумба, которая умеет ток принимать гроши, проводить платежт и переводы, но вот отдавать гроши она не умеет
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Amethyst
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Додано: Сер 19 тра, 2021 15:14
Amethyst написав:
ТСО возвращает 1ю, до вставки карты Альфы, потом возвращает карту Альфы, и наконец. возвратит и 2й раз карту Привата.
Как всё запущено
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Charter
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Додано: Сер 19 тра, 2021 15:24
Charter написав: kreuz написав:
Остання картка Привата для списання з неї коштів,
З цієї карти не можно авторизуваться? Для чого потрібні дві карти Привата?
Можна одну звичайно, так і треба насправді. Ніхто тут не писав, що вона має відрізнятися від першої картки, навіть другою її тільки Ви й назвали...
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kreuz
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Додано: Сер 19 тра, 2021 18:51
MASolomko написав:
M-Audio, подходишь к тумбе > вставляешь карту ПриватБанка для авторизации > Банковские услуги\Пополнить карту другого банка > вводишь номер или вставляешь карту Альфа > далее следуешь инструкциям на экране.
На этапе пополнения выбираешь пополнить с карты и потом вставляешь карту ПриватБанка, с которой надо забрать деньги.
для авторизации-лишнее телодвижение,номер пк алки достаточно только знать
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Мизантрóп
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Додано: Сер 19 тра, 2021 18:53
Charter написав: Amethyst написав:
ТСО возвращает 1ю, до вставки карты Альфы, потом возвращает карту Альфы, и наконец. возвратит и 2й раз карту Привата.
Как всё запущено
Так, Максим навіть не написав, що не потрібно намагатися одночасно запхати три картки у купюроприймач. Про все бідолашний клієнт має здогадатися сам.
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klug
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Додано: Сер 19 тра, 2021 18:55
Пластика кусок нужен только зелоноголайна на финишном повороте тропы.или шот поменяли?
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Мизантрóп
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