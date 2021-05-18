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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8883888488858886
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:11

  Charter написав:
  MASolomko написав:подходишь к тумбе > вставляешь карту ПриватБанка для авторизации

Одна карта Привата
  MASolomko написав:вставляешь карту Альфа
Одна карта Альфы
  MASolomko написав:потом вставляешь карту ПриватБанка

Вторая карта Привата, ведь одна уже вставлена. Сколько карт Привата нужно иметь и сколько картоприёмников в тумбе?

Остання картка Привата для списання з неї коштів, вона там не стирчатиме, якщо номер карти Альфи будете читати карткоприймачем замість введення руцями...
kreuz
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:12

Re: Приватбанк

  kreuz написав:Остання картка Привата для списання з неї коштів,

З цієї карти не можно авторизуваться? Для чого потрібні дві карти Привата?
Charter
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:12

Re: Приватбанк

  Charter написав:Вторая карта Привата, ведь одна уже вставлена

ТСО возвращает 1ю, до вставки карты Альфы, потом возвращает карту Альфы, и наконец, возвратит и 2й раз карту Привата.
ТСО эт такая зелёная тумба, которая умеет ток принимать гроши, проводить платежт и переводы, но вот отдавать гроши она не умеет :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:14

Re: Приватбанк

  Amethyst написав:ТСО возвращает 1ю, до вставки карты Альфы, потом возвращает карту Альфы, и наконец. возвратит и 2й раз карту Привата.

Как всё запущено
Charter
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:24

  Charter написав:
  kreuz написав:Остання картка Привата для списання з неї коштів,

З цієї карти не можно авторизуваться? Для чого потрібні дві карти Привата?

Можна одну звичайно, так і треба насправді. Ніхто тут не писав, що вона має відрізнятися від першої картки, навіть другою її тільки Ви й назвали...
kreuz
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 18:51

  MASolomko написав:M-Audio, подходишь к тумбе > вставляешь карту ПриватБанка для авторизации > Банковские услуги\Пополнить карту другого банка > вводишь номер или вставляешь карту Альфа > далее следуешь инструкциям на экране.
На этапе пополнения выбираешь пополнить с карты и потом вставляешь карту ПриватБанка, с которой надо забрать деньги.
для авторизации-лишнее телодвижение,номер пк алки достаточно только знать
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 18:53

  Charter написав:
  Amethyst написав:ТСО возвращает 1ю, до вставки карты Альфы, потом возвращает карту Альфы, и наконец. возвратит и 2й раз карту Привата.

Как всё запущено

Так, Максим навіть не написав, що не потрібно намагатися одночасно запхати три картки у купюроприймач. Про все бідолашний клієнт має здогадатися сам.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 18:55

Re: Приватбанк

Пластика кусок нужен только зелоноголайна на финишном повороте тропы.или шот поменяли?
Мизантрóп
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  #<1 ... 8883888488858886
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