гуляйполе, да.
Истекшую карту через Приват24 можно без проблем перевыпустить на цифровую карту и пользоваться дальше. А когда будет возможность зайти в отделение, то можно будет перевыпустить её на пластик.
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Додано: Суб 22 тра, 2021 08:14
Re: Приватбанк
гуляйполе, да.
Истекшую карту через Приват24 можно без проблем перевыпустить на цифровую карту и пользоваться дальше. А когда будет возможность зайти в отделение, то можно будет перевыпустить её на пластик.
Додано: Суб 22 тра, 2021 17:02
Треба оплатити юр.особі, у якої є договір з Приватом. Некст малює комісію 1грн. Якщо платити кредиткою Ідеї кредитним лімітом, чи не буде це переказ коштів з відповідною мздою?
Додано: Суб 22 тра, 2021 19:34
Re: Приватбанк
Пожертвовать 2 грн и заплатить дебиткой и узнать МСС код. Возможно даже будет кэшбэк при оплате правильной картой.
Додано: Суб 22 тра, 2021 19:44
Добрий вечір!
З детальною інформацією стосовно тарифів ви можете ознайомитися за посиланням:
Додано: Суб 22 тра, 2021 21:22
Для чого ці жертви, якщо можна заплатити карткою, на якій 0 і далі дізнатися MCC неуспішної операції? Я так робив у моно, наприклад.
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