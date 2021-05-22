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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8886888788888889
Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 08:14

Re: Приватбанк

гуляйполе, да.
Истекшую карту через Приват24 можно без проблем перевыпустить на цифровую карту и пользоваться дальше. А когда будет возможность зайти в отделение, то можно будет перевыпустить её на пластик.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 17:02

Треба оплатити юр.особі, у якої є договір з Приватом. Некст малює комісію 1грн. Якщо платити кредиткою Ідеї кредитним лімітом, чи не буде це переказ коштів з відповідною мздою?
кеннек
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 19:34

Re: Приватбанк

кеннек написав:Треба оплатити юр.особі, у якої є договір з Приватом. Некст малює комісію 1грн. Якщо платити кредиткою Ідеї кредитним лімітом, чи не буде це переказ коштів з відповідною мздою?
Пожертвовать 2 грн и заплатить дебиткой и узнать МСС код. Возможно даже будет кэшбэк при оплате правильной картой.
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 19:44

  кеннек написав:Треба оплатити юр.особі, у якої є договір з Приватом. Некст малює комісію 1грн. Якщо платити кредиткою Ідеї кредитним лімітом, чи не буде це переказ коштів з відповідною мздою?


Добрий вечір!
З детальною інформацією стосовно тарифів ви можете ознайомитися за посиланням: https://privatbank.ua/plategi-za-komina ... hie-uslugi
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 21:22

  lel написав:
кеннек написав:Треба оплатити юр.особі, у якої є договір з Приватом. Некст малює комісію 1грн. Якщо платити кредиткою Ідеї кредитним лімітом, чи не буде це переказ коштів з відповідною мздою?
Пожертвовать 2 грн и заплатить дебиткой и узнать МСС код. Возможно даже будет кэшбэк при оплате правильной картой.

Для чого ці жертви, якщо можна заплатити карткою, на якій 0 і далі дізнатися MCC неуспішної операції? Я так робив у моно, наприклад.
klug
 
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