Додано: Сер 26 тра, 2021 15:43

Добрый день. Вы запустили услугу по продаже ОВГЗ физическим лицам, прорекламировали на сайте и в медиа, но по факту проконсультировать по услуге меня никто не может:1. Персональный менеджер - не может2. Горячая линия - мм... мне наверное, будет проще сбросить диалог беседы, чем объяснять что за ерунду мне городят.3. Утром оставил заявку на консультацию по ОВГЗ через сайт- до сих пор мне никто не позвонил.ЭТо как у вас вообще работает? Услуга естЬ, но оказать ее по факту никто не может. Я готов перевести ХХХ сумму денег, и хочу понять оптимальный способ чтобы это сделать, а банк такое ощущение что сам не знает как это работает.Просьба ответить тут:1. Есть ли какая-то комиссия при покупке ОВГЗ в счет личных средств по карте универсальная (планирую ее использовать для покупки)?2. Есть ли комиссия при зачислении средств погашения ОВГЗ и Купоонного дохода на карту для выплат. Или это будет нецелевым пополнением (0.5%?).Благодарю!