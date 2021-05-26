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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8889889088918892
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 13:04

всем отключено?
или у кого срок закончился?
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 14:48

Re: Приватбанк

И с 1 августа будет прекращено сотрудничество с ПриватФондом (реквизиты для внесения пенсионных взносов будут новые) и его выпилят из Приват24 :(
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 15:43

ПриватБанк
Добрый день. Вы запустили услугу по продаже ОВГЗ физическим лицам, прорекламировали на сайте и в медиа, но по факту проконсультировать по услуге меня никто не может:
1. Персональный менеджер - не может
2. Горячая линия - мм... мне наверное, будет проще сбросить диалог беседы, чем объяснять что за ерунду мне городят.
3. Утром оставил заявку на консультацию по ОВГЗ через сайт https://privatbank.ua/ru/ovdp - до сих пор мне никто не позвонил.

ЭТо как у вас вообще работает? Услуга естЬ, но оказать ее по факту никто не может. Я готов перевести ХХХ сумму денег, и хочу понять оптимальный способ чтобы это сделать, а банк такое ощущение что сам не знает как это работает.
Просьба ответить тут:
1. Есть ли какая-то комиссия при покупке ОВГЗ в счет личных средств по карте универсальная (планирую ее использовать для покупки)?
2. Есть ли комиссия при зачислении средств погашения ОВГЗ и Купоонного дохода на карту для выплат. Или это будет нецелевым пополнением (0.5%?).

Благодарю!
DjPavel
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 15:47

Re: Приватбанк

  DjPavel написав:2. Есть ли комиссия при зачислении средств погашения ОВГЗ и Купоонного дохода на карту для выплат. Или это будет нецелевым пополнением (0.5%?).

Купонный доход пришел без комиссии.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 15:52

  MASolomko написав:И с 1 августа будет прекращено сотрудничество с ПриватФондом (реквизиты для внесения пенсионных взносов будут новые) и его выпилят из Приват24 :(

Такими темпами вони і з НБУ можуть співпрацю припинити.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 19:49

  ПриватБанк написав:
  Pudu pudu написав:Правильно ли я понял, что Приватбанк отключает услугу Стандарт Безналоговый.
Получил письмо. 01.06 заканчивается Ваш Стандарт Безналоговый.

"Саме тому після завершення строку угоди послугу «Стандарт безподатковий» буде автоматично відключено
Банк припиняє дію цієї накопичувальної програми."


Так, цю послугу буде автоматично відключено. Кошти для подальшого використання будуть доступні на картці для виплат, до якої було підключено «Стандарт безподатковий»

Прошу повідомити про те, чи Стандарт безподатковий буде відключено тільки ті що завершуються, чи всі, тоб то і ті, що укладені наприклад вчора?
valya
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 20:41

  Pudu pudu написав:..."Саме тому після завершення строку угоди послугу «Стандарт безподатковий» буде автоматично відключено Банк припиняє дію цієї накопичувальної програми."

а шо тут непонятно написано по срокам отключения? :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 21:55

  Amethyst написав:
  Pudu pudu написав:..."Саме тому після завершення строку угоди послугу «Стандарт безподатковий» буде автоматично відключено Банк припиняє дію цієї накопичувальної програми."

а шо тут непонятно написано по срокам отключения? :)

Тю, то ж Прихват - потім строки перепишуть.
klug
 
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  #<1 ... 8889889088918892
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