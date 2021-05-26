всем отключено?
или у кого срок закончился?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 тра, 2021 14:48
Re: Приватбанк
И с 1 августа будет прекращено сотрудничество с ПриватФондом (реквизиты для внесения пенсионных взносов будут новые) и его выпилят из Приват24
Додано: Сер 26 тра, 2021 15:43
ПриватБанк
Добрый день. Вы запустили услугу по продаже ОВГЗ физическим лицам, прорекламировали на сайте и в медиа, но по факту проконсультировать по услуге меня никто не может:
1. Персональный менеджер - не может
2. Горячая линия - мм... мне наверное, будет проще сбросить диалог беседы, чем объяснять что за ерунду мне городят.
3. Утром оставил заявку на консультацию по ОВГЗ через сайт
ЭТо как у вас вообще работает? Услуга естЬ, но оказать ее по факту никто не может. Я готов перевести ХХХ сумму денег, и хочу понять оптимальный способ чтобы это сделать, а банк такое ощущение что сам не знает как это работает.
Просьба ответить тут:
1. Есть ли какая-то комиссия при покупке ОВГЗ в счет личных средств по карте универсальная (планирую ее использовать для покупки)?
2. Есть ли комиссия при зачислении средств погашения ОВГЗ и Купоонного дохода на карту для выплат. Или это будет нецелевым пополнением (0.5%?).
Благодарю!
Додано: Сер 26 тра, 2021 15:47
Re: Приватбанк
Додано: Сер 26 тра, 2021 15:52
Додано: Сер 26 тра, 2021 19:49
Прошу повідомити про те, чи Стандарт безподатковий буде відключено тільки ті що завершуються, чи всі, тоб то і ті, що укладені наприклад вчора?
Додано: Сер 26 тра, 2021 20:41
Додано: Сер 26 тра, 2021 21:55
Додано: Чет 27 тра, 2021 16:01
Re: Приватбанк
Представитель запросил информацию — предоставил.
Сегодня в Приват24 поступило уведомление о выплате кешбека, через часик выплатили кешбек и выплатили на КдВ (за это плюс).
ПриватБанк, спасибо
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