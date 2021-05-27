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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8890889188928893
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 19:30

Для оплати через Gpay потрібний інет чи ні? Якщо ні - то скільки транзакцій можна зробити поспіль?
melkh
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 19:40

Re: Приватбанк

Справедливости ради, тоже хочу отменить - пришел КБ по акции - "кинь приват".
Заявку подавал, на НБУ намекал и приготовил телегу на 28 число.
Но розыгрыш по акции так и не провели или не опубликовали.
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 20:06

  melkh написав:Для оплати через Gpay потрібний інет чи ні? Якщо ні - то скільки транзакцій можна зробити поспіль?

Не потрібний. 10 транзакція можна офф-лайн, потім - після інтернет-сесії.
Son of Sun
 
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