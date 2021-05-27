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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 тра, 2021 19:30
Для оплати через Gpay потрібний інет чи ні? Якщо ні - то скільки транзакцій можна зробити поспіль?
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melkh
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Додано: Чет 27 тра, 2021 19:40
Справедливости ради, тоже хочу отменить - пришел КБ по акции - "кинь приват".
Заявку подавал, на НБУ намекал и приготовил телегу на 28 число.
Но розыгрыш по акции так и не провели или не опубликовали.
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Додано: Чет 27 тра, 2021 20:06
melkh написав:
Для оплати через Gpay потрібний інет чи ні? Якщо ні - то скільки транзакцій можна зробити поспіль?
Не потрібний. 10 транзакція можна офф-лайн, потім - після інтернет-сесії.
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Додано: Чет 27 тра, 2021 23:51
Відтепер платежі та грошові перекази з картки на картку більше не можна робити звичним способом. При перерахуванні будь-якої суми на всі види рахунків та карт треба буде вводити реквізити.
Якщо ви будете створювати платіж у мобільному додатку “Приват 24” або в терміналі самообслуговування, вас автоматично переадресують на сторінку поповнення поточного рахунку отримувача. Відкриється вікно, у якому треба ввести обов’язкові реквізити. Без цих даних відправити гроші на іншу картку неможливо.
Також сума перерахованих грошей не має перевищувати 30 тисяч гривень.
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 02:38
очередной даунгрейд
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 08:07
ricardo написав:
Відтепер платежі та грошові перекази з картки на картку більше не можна робити звичним способом. При перерахуванні будь-якої суми на всі види рахунків та карт треба буде вводити реквізити.
Якщо ви будете створювати платіж у мобільному додатку “Приват 24” або в терміналі самообслуговування, вас автоматично переадресують на сторінку поповнення поточного рахунку отримувача. Відкриється вікно, у якому треба ввести обов’язкові реквізити. Без цих даних відправити гроші на іншу картку неможливо.
Також сума перерахованих грошей не має перевищувати 30 тисяч гривень.
Унылый фейковый вброс ни о чём
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 08:29
ricardo написав:
Відтепер платежі та грошові перекази з картки на картку більше не можна робити звичним способом. При перерахуванні будь-якої суми на всі види рахунків та карт треба буде вводити реквізити.
Якщо ви будете створювати платіж у мобільному додатку “Приват 24” або в терміналі самообслуговування, вас автоматично переадресують на сторінку поповнення поточного рахунку отримувача. Відкриється вікно, у якому треба ввести обов’язкові реквізити. Без цих даних відправити гроші на іншу картку неможливо.
Також сума перерахованих грошей не має перевищувати 30 тисяч гривень.
відтепер- це вже сьогодні, зараз
а нема такого
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