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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8891889288938894
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 20:09

Впервые пропустил погашение в льготный период 25-го мая, потому как 20 апреля погасил, и с тех пор не пользовался. Насчитали 98.02 гривень процентов за пользование кредитными средствами, при том, что ставка 3,4%, а задолженность с 20 апреля не менялась, так как картой не пользовался. Копейки в общем, но ради интереса решил понять, как эта сумма получилась.
На 20 апреля оставалась задолженность 1360.66 и до сегодняшнего числа она не менялась.
Если считать за месяц, то 1360.64 х 3,4 / 100 = 46,26 (никак не 98,02).
Позвонил на 3700, девочки беспомощны, каждая рассказывает что-то свое, посчитать они не могут, могут только сказать формулу, так я ее и сам знаю. Получается, что проценты насчитали не за месяц, а за два, несмотря на то, что 25 апреля я банку ничего не был должен.
Внес все, закрыл весь долг + проценты, но все равно интересно, в каком месте Приват нажухивает.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 20:20

Процентьі насчитали на весь долг с 1го апреля.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 20:26

Re: Приватбанк

Минимальный платеж не внесен был? За это тоже наказали.
pfauter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 20:44

Re: Приватбанк

Новый оппонент Коломойского в ПриватБанке – австриец Герхард Бьош.
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 20:47

Re: Приватбанк

  kluychkooleg написав:На 20 апреля оставалась задолженность 1360.66 и до сегодняшнего числа она не менялась.
Если считать за месяц, то 1360.64 х 3,4 / 100 = 46,26 (никак не 98,02).
Получается, что проценты насчитали не за месяц, а за два, несмотря на то, что 25 апреля я банку ничего не был должен.



Нарахували % по щоденному залишку заборгованості з 1 квітня.
Потрібно якнайшвидше загасити карту в нуль, бо годинник тікає далі - % росте.
А взагалі всі ці % мали вилізти 1 червня.
Ой+
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