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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8892889388948895>
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 20:09

Впервые пропустил погашение в льготный период 25-го мая, потому как 20 апреля погасил, и с тех пор не пользовался. Насчитали 98.02 гривень процентов за пользование кредитными средствами, при том, что ставка 3,4%, а задолженность с 20 апреля не менялась, так как картой не пользовался. Копейки в общем, но ради интереса решил понять, как эта сумма получилась.
На 20 апреля оставалась задолженность 1360.66 и до сегодняшнего числа она не менялась.
Если считать за месяц, то 1360.64 х 3,4 / 100 = 46,26 (никак не 98,02).
Позвонил на 3700, девочки беспомощны, каждая рассказывает что-то свое, посчитать они не могут, могут только сказать формулу, так я ее и сам знаю. Получается, что проценты насчитали не за месяц, а за два, несмотря на то, что 25 апреля я банку ничего не был должен.
Внес все, закрыл весь долг + проценты, но все равно интересно, в каком месте Приват нажухивает.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 20:20

Процентьі насчитали на весь долг с 1го апреля.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 20:26

Re: Приватбанк

Минимальный платеж не внесен был? За это тоже наказали.
pfauter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 20:44

Re: Приватбанк

Новый оппонент Коломойского в ПриватБанке – австриец Герхард Бьош.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 20:47

Re: Приватбанк

  kluychkooleg написав:На 20 апреля оставалась задолженность 1360.66 и до сегодняшнего числа она не менялась.
Если считать за месяц, то 1360.64 х 3,4 / 100 = 46,26 (никак не 98,02).
Получается, что проценты насчитали не за месяц, а за два, несмотря на то, что 25 апреля я банку ничего не был должен.



Нарахували % по щоденному залишку заборгованості з 1 квітня.
Потрібно якнайшвидше загасити карту в нуль, бо годинник тікає далі - % росте.
А взагалі всі ці % мали вилізти 1 червня.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 21:13

Re: Приватбанк

  kluychkooleg написав:я банку ничего не был должен.
Внес все, закрыл весь долг + проценты, но все равно интересно, в каком месте Приват нажухивает.

ничего не должен это когда кредитка в плюсе
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 21:19

  pfauter написав:Минимальный платеж не внесен был? За это тоже наказали.


Минимальный платеж списался автоматом с другой карты.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 21:24

  Ой+ написав:
  kluychkooleg написав:На 20 апреля оставалась задолженность 1360.66 и до сегодняшнего числа она не менялась.
Если считать за месяц, то 1360.64 х 3,4 / 100 = 46,26 (никак не 98,02).
Получается, что проценты насчитали не за месяц, а за два, несмотря на то, что 25 апреля я банку ничего не был должен.



Нарахували % по щоденному залишку заборгованості з 1 квітня.
Потрібно якнайшвидше загасити карту в нуль, бо годинник тікає далі - % росте.
А взагалі всі ці % мали вилізти 1 червня.


Та погасил уже. Потери минимальные, 100 грн - не деньги, я же говорю - просто интересно было. Ну, если с 1 апреля, то похоже. Но я то думал, что с 25 апреля я был чист перед банком, так как погасил в льготный период. И тут еще безграмостность девиц на горячей линии, которые ничего в этом не понимают. Ну и хорошо, что перестал активно пользоваться картой (пользуюсь другими с кэшбеком), а то и пару тысяч на процентах могло набежать. Хотя, если бы пользовался, то не забыл бы.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 21:24

Re: Приватбанк

Я бы сказал, что % за пользование кредитными средствами насчитывают каждый день на максимальную сумму задолженности с первого числа.

Приват же даже напоминая шлёт, подсказывая как карту не вывести из льготного периода. :D

  kluychkooleg написав:Минимальный платеж списался автоматом с другой карты.
Не знал, что банк лояльный в этом плане.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 21:27

  MASolomko написав:Я бы сказал, что % за пользование кредитными средствами насчитывают каждый день на максимальную сумму задолженности с первого числа.

Приват же даже напоминая шлёт, подсказывая как карту не вывести из льготного периода. :D

  kluychkooleg написав:Минимальный платеж списался автоматом с другой карты.
Не знал, что банк лояльный в этом плане.


Мне на мобильный столько всего приходит, из такой кучи банков, что мог и не заметить. Тем более, если для того, чтобы прочитать, надо было в приложение заходить.
Ну и слава Богу, отделался чистой ерундой.
kluychkooleg
 
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