Додано: П'ят 28 тра, 2021 20:09

Впервые пропустил погашение в льготный период 25-го мая, потому как 20 апреля погасил, и с тех пор не пользовался. Насчитали 98.02 гривень процентов за пользование кредитными средствами, при том, что ставка 3,4%, а задолженность с 20 апреля не менялась, так как картой не пользовался. Копейки в общем, но ради интереса решил понять, как эта сумма получилась.

На 20 апреля оставалась задолженность 1360.66 и до сегодняшнего числа она не менялась.

Если считать за месяц, то 1360.64 х 3,4 / 100 = 46,26 (никак не 98,02).

Позвонил на 3700, девочки беспомощны, каждая рассказывает что-то свое, посчитать они не могут, могут только сказать формулу, так я ее и сам знаю. Получается, что проценты насчитали не за месяц, а за два, несмотря на то, что 25 апреля я банку ничего не был должен.

Внес все, закрыл весь долг + проценты, но все равно интересно, в каком месте Приват нажухивает.